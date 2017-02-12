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Akhisar 3 puanı tek golle kaptı
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Akhisar 3 puanı tek golle kaptı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Akhisar Belediyespor, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Akhisar Belediyespor, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Ömer Bayram'ın sol köşeden kullandığı kornerde ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
18. dakikada Recep'in havadan pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Saadene'nin bekletmeden şutunda kalesini terk eden Bora'ya çarpan top, tehlike bölgesinden uzaklaştı.
38. dakikada ceza sahası içerisinde Kweuke'nin kafa pasında topla buluşan İsmael'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten geri dönerek tekrar Kweuke'nin önünde kaldı. Kweuke'nin vuruşunda kaleci Bora meşin yuvarlağı son anda elleriyle uzaklaştırdı.
44. dakikada Özer'in ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin hemen yanından dışarıya çıktı.
65. dakikada Akhisar Belediyespor'un kontratağında Cikallleshi'nin pasıyla penaltı noktasının yaklaşık iki metre gerisinde topla buluşan Özer'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.
68. dakikada Petrucci'nin ara pasıyla ceza sahası içerisinde topu önüne alan Igieobor'un yerden şutunda kaleci Bora uzanarak, meşin yuvarlağı kontrol etti.
76. dakikada Özgür'ün ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan topu kaleci Bora, güçlükle uzanarak tokatladı.
90+4. dakikada Özgür'ün sol kanattan ortasında Kweuke'nin kafa vuruşunda savunmada seken topu önünde bulan Igiebor'un şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden dışarıya çıktı.
90+5. dakikada Recep'in ceza sahası dışı hafif sol çaprazdan yerden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Bora'da kaldı.

---KÜNYE---
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Serkan Ok xx, Asım Yusuf Öz xx
Akhisar Belediyespor: Bora xxx, Lopes xx, Aykut xx, Caner xx, Mustafa xxx, Ömer xxx, Sissoko xx, Custodio xx (Kafi Adu dk. 50 xx), Olcan xx, Özer xx (Onur dk. 84 x), Vaz Te xx (Cikallleshi dk. 61 xx)
Yedekler: Lukac, Muğdat, Samardzic, Kadir
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Çaykur Rizespor: Gökhan x, Mehmet x, Oboabona x, Ümit x, Özgür xx, Petrucci x, Saadane x (Oğulcan dk. 30 xx), Janster x (Edomwonyi dk. 77 x), Recep xx, İsmael x (Igiebor dk. 55 xx), Kweuke xx
Yedekler: Diallo, Robin Yalçın, Yakoubi, Ahmet İlhan
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Gol: Mustafa (dk. 5) (Akhisar Belediyespor)
Sarı kartlar: Kweuke, Ümit (Çaykur Rizespor), Lopes, Bora (Akhisar Belediyespor)
(Barış Gezici - Önder Aydın - Sadık Cangel / İHA)
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