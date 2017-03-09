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Akdeniz'e açılan 18 kaçak göçmen yakalandı
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Akdeniz'e açılan 18 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri, Mersin'den fiber bir tekne ile Avrupa ülkelerine gitmek üzere Akdeniz'e açılan Suriye uyruklu 18 göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Mersin'den fiber bir tekne ile Avrupa ülkelerine gitmek üzere Akdeniz'e açılan Suriye uyruklu 18 göçmeni yakaladı.
Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, göçmenlere karşı 24 saat çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, geçtiğimiz günlerde gelen bir ihbarı değerlendirerek harekete geçti. Bir fiber teknenin, Suriye uyruklu iki kişiyi alarak Karaduvar Balıkçı Barınağı'ndan denize açıldığı bilgisini alan ekipler, tekneyi karadan ve denizden takip etmeye başladı. Dört Sahil Güvenlik botunun görev yaptığı operasyonda, takipteki teknenin Kazanlı Mahallesi Taşboğaz mevkinde kanala yanaşarak göçmenleri aldığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik botları, kaçakları taşıyan tekneyi denizde durdurdu.
Teknede aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Suriye uyruklu 18 göçmen yakalandı.
Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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