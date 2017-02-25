Akdeniz derbisinde Alanya şov!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Adanaspor'u 4-1 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Adanaspor'u 4-1 mağlup etti.



MAÇTAN DAKİKALAR

68. dakikada N'Sakala'nın pasında topla buluşan Love, şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

70. dakikada Ronei ceza sahası içinde Omeruo tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı atışını kullanan Magaye, panelka vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 2-1

74. dakikada sol kanattan Berkan'ın ortasında arka direkte topla buluşan Fernandes, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-1

82. dakikada Vagner Love'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Emre'nin sert şutu kaleciden döndü. Dönen topa Fernandes'in vuruşunda top az farkla auta gitti.

90+3. dakikada Vagner Love'un pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Emre'nin şutunda top filelere gitti. 4-1

68. dakikada N'Sakala'nın pasında topla buluşan Love, şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

70. dakikada Ronei ceza sahası içinde Omeruo tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı atışını kullanan Magaye, panelka vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 2-1

74. dakikada sol kanattan Berkan'ın ortasında arka direkte topla buluşan Fernandes, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-1

82. dakikada Vagner Love'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Emre'nin sert şutu kaleciden döndü. Dönen topa Fernandes'in vuruşunda top az farkla auta gitti.

90+3. dakikada Vagner Love'un pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Emre'nin şutunda top filelere gitti. 4-1



Stat: Bahçeşehir Okulları Arena

Hakemler: Fırat Aydınus xxx, Serkan Ok xx, Yusuf Bozdoğan xx

Aytemiz Alanyaspor: Haydar xxx, Efecan xxx, Emre Akbaba xx, N'Sakala xx, Candeias xx (Berkan dk. 72 xx), Emre Nefiz xx (Sackey dk. 66 xx), Tzavellas xxx, Omeruo xx, Junior Fernandez xxx (Guerrier dk. 84 x), Gassama xx, Vagner Love xxx

Yedekler: Zlamal, Birol, Plet, Taha

Teknik Direktör: Safet Susic

Adanaspor: Itandje x, Ousmane x, Ramos Junior x, Vinicius x (Cem dk. 46 x), Tevfik xx, Emre Uğur xx, Renan da Silva xx, Renan Souza xx, Koman x (Magaye dk. 56 x), Dos Reis xx, Reynaldo x (Ahmet Dereli dk. 73 x)

Yedekler: Hayrullah, Sami Can, Jose Ignacio, Halil İbrahim

Teknik Direktör: Levent Şahin

Goller: Vagner Love (dk. 11), Omeruo (dk. 37), Junior Fernandez (dk. 74), Emre Akbaba (dk. 90+3) (Aytemiz Alanyaspor), Magaye (dk. 71) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Emre Akbaba, Omeruo, Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor), Dos Reis, Teyfik, Renan da Silva, Cem (Adanaspor)

(Erdal Anak / İHA)