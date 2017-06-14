Akdeniz'de deprem

Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Akdeniz'de saat 10.10'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5,18 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün Girit Adası olduğu belirlendi.
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