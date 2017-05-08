Akdeniz'de 113 göçmen kayboldu

Libya'dan Avrupa'ya gitmek için yola çıkan 113 göçmenin, bulundukları botun alabora olmasıyla Akdeniz'de kaybolduğu bildirildi.
Libya'dan Avrupa'ya gitmek için yola çıkan 113 göçmenin, bulundukları botun alabora olmasıyla Akdeniz'de kaybolduğu bildirildi. Libya açıklarında göçmenleri taşıyan botun, alabora olması sonucu 113 göçmenin kaybolduğu bildirildi. Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) Libya Temsilcisi Flavio Di Giacomo, 113 göçmeni taşıyan botun, Libya açıklarında alabora olduğunu açıkladı. Flavio Di Giacomo, Libya Sahil Güvenlik yetkililerin olaya müdahale ettiğini kaydederek, biri kadın olmak üzere 7 kişinin kurtarıldığını belirtti. Libya açıklarında batan botta, 9'u çocuk, 30'u kadın 120 kişinin bulunduğu aktarıldı.
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