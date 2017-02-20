Akdeniz Bölgesinde evet önde

Akdeniz Anket Araştırma (AAA) Enstitüsü'nün, Akdeniz Bölgesi'ndeki 8 ilde düzenlendiği referandum araştırmasında 'evet' yüzde 55.2 çıktı.

Akdeniz Anket Araştırma (AAA) Enstitüsü'nün, Akdeniz Bölgesi'ndeki 8 ilde düzenlendiği referandum araştırmasında 'evet' yüzde 55.2 çıktı.

Akdeniz Anket Araştırma ekibi tarafından 1-15 Şubat tarihleri arasında 15 gün süren çalışmada, 24 bin 600 kişiyle telefon, online ve yüz yüze anket yapılarak, "Referandum'da kullanacağız oy nedir?" sorusu soruldu. Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Antalya, Burdun ve Isparta'da yapılan anket çalışmasına göre, "evet" yüzde 55.2, "hayır" yüzde 39.4 ve kararsız sayısı yüzde 5.4 çıktı.

Başkanlık sistemine tam destek veren Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de ise evet yüzde 62.8, hayır yüzde 28.8, kararsız ise yüzde 8.4 çıktı.

Ankete katılanların, yüzde 72.8'inin erkek, yüzde 27.2'sinin kadın katılımcı, eğitim durumunun ise yüzde 28.2'i ilkokul, yüzde 15.2'si ortaokul, yüzde 38.7'si lise ve yüzde 17.9'unun üniversite mezunu olduğu belirtildi.

(Süleyman Cenk İdaye /İHA)