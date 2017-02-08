08.02.2017 13:10 Akdeniz Belediyesinde 23 memur görevden uzaklaştırıldı

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesine kayyum olarak atanan Akdeniz Kaymakamı Hamdi Bilge Aktaş, bu sabah itibariyle terörle irtibatı olduğu değerlendirilen ve haklarında soruşturma açılan 23 memurun görevden uzaklaştırıldığını, yaklaşık 10 işçinin de iş akdinin dondurulduğunu söyledi. Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesine kayyum olarak atanan Akdeniz Kaymakamı Hamdi Bilge Aktaş, bu sabah itibariyle terörle irtibatı olduğu değerlendirilen ve haklarında soruşturma açılan 23 memurun görevden uzaklaştırıldığını, yaklaşık 10 işçinin de iş akdinin dondurulduğunu söyledi.

Akdeniz Belediyesine yönelik soruşturmanın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili olarak atanan Akdeniz Kaymakamı Aktaş, belediyeden çok sayıda işçi çıkarılacağı yönünde son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin İHA'ya açıklama yaptı.



"BELEDİYEMİZİN 170 MİLYON LİRA BORCU VAR"

Akdeniz Belediyesinde göreve başladığında bir kargaşa alanı bulduğunu belirten Aktaş, "Maalesef iyi yönetilememiş, gelir-gider dengesi oluşturulamamış, bu süreç hep bozuk gitmiş. Yüksek oranda bir borç, hizmet edilmemiş mahalleler, bozuk asfalt ve aynı zamanda geldiğimde bir afetin içine geldim, Aralık ayında tam afetin olduğu hafta geldim göreve başladım. Bunlar üst üste gelince tabi sıkıntılı bir belediye bulduk" dedi.

Belediye bir iş yeri olarak düşünüldüğünde, kamu olarak iş yerini özel sektör mantığıyla yürütmek zorunda olduklarını vurgulayan Aktaş, belediyede bir gelir-gider dengesi olması gerektiğinin altını çizdi. Akdeniz Belediyesinin bin 200 civarında personeli olduğu bilgisini veren Aktaş, gelen gelirin yüzde 85'inin personele harcandığını, geri kalanın da elektrik, su, telefon gibi masraflara gittiğini söyledi. "Yani belediyenin gelirinin tamamı cari giderlere gidiyor" diyen Aktaş, şöyle devam etti: "Haliyle hizmet yapmaya çalışırsanız, bunu borçlanarak yapmak zorundasınız. Bizim belediyemizin şu anda yapılandırılmış 170 milyon lira borcu var. Devletten 6 milyon liraya yakın para geliyor, 3,5 milyona yakın bir para belediyeye kalıyor, gerisi kesiliyor. Şu anda yüzde 44'ü İller Bankası tarafından kesiliyor. Ayrıca yerelde de birçok israf olan alanlar var ve gelirlerin bir kısmı tahsil edilememiş, oldukça alacağı da var. Şimdi biz bu süreci yürütmeye çalışıyoruz."



"GELEN PARA YETMİYOR. BİR KISIM PERSONELİ ÇIKARMA İHTİYACI VAR"

Bir iş yerinde bütün gelirin çalışanlara harcanması gibi bir durumun olamayacağını dile getiren Aktaş, ancak belediyelerde bir takım etkiler ve baskılarla personel işinin abartıldığını ifade ederek, "Bin 200 kişi bu beldeye fazla demek ki. Akdeniz Belediyesinin kurulmasının amacı, bu yöre halkına, kendisine kanunen verilen görevleri, hizmetleri yerine getirmek, belli sayıda insanı burada istihdam etmek değil. Haliyle bu amacı yerine getiremiyoruz şu anda, getirmemiz de imkansız bir durumda. Çünkü bütün gelen para şu anda masraflarımızı, giderlerimizi, borçlarımızı karşılamaya yetmiyor. Önümüzü de göremiyoruz. Eğer bu beldeye hizmet etmek istiyorsak şimdi bir kısım personeli çıkarma ihtiyacı var" diye konuştu.

Bu işten bazı menfaati olan ya da siyasi nedenlerle bir takım insanların halkı yanlış yönlendirip bilgilendirdiklerine işaret eden Aktaş, "Bizim personel çıkarmadaki amacımız, herhangi bir siyaset ya da şu bu değil. Bizim buradaki amacımız, belediyemizin yükünü hafifletip, belde halkına hizmet edebilme gücümüzü elde etmek. Başka da hiçbir amacımız yok. Personel çıkaracaksak da önceliğimizi verimsiz insanlara, belediyeye fayda sağlamayan kişilere ve varsa terörle ilgili, irtibatı olan insanlara vereceğiz tabi ki. Yani bir kısım işçileri çıkarabiliriz. Biz kimseyi çıkarmadık ama çıkarma düşüncemiz var, yani kamuoyuna yansıdığı gibi değil. Eğer terörist ya da teröre yakın insan varsa bunu zaten bizim halkımızın parasıyla istihdam etme gibi bir lüksümüz yok. Ne kadar ihtiyaç varsa belki de çok az olabilir, fazla olabilir, öncelikli olarak bu belediyenin hizmet edebilir bir hale gelmesi lazım. Şimdi onun çalışmasını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.



"BU SABAH İTİBARİYLE 23 MEMURUN GÖREVDEN UZAKLAŞMA, BAZI İŞÇİLERİN DE İŞ AKDİNİ DONDURMA KARARI VERMİŞ BULUNUYORUM"

Belediyede şu ana kadar 40 işçinin işten çıkarıldığı yönündeki iddialara da yanıt veren Aktaş, taşeron şirketlere, 'Verimsiz elemanlarınızı işten çıkarmaya başlayın' dediklerini belirterek, verimsiz elemanı çıkarmakta da beis olmadığını vurguladı.

Bu sabah itibariyle verdiği kararı da İHA aracılığıyla kamuoyuna açıklayan Aktaş, şunları söyledi: "Belediyemizde şu anda 23 kişinin görevden uzaklaşma kararını vermiş bulunuyorum, bu sabah itibariyle. Terörle irtibatı olduğu değerlendirilen belediye personelimiz bunlar, 23 memur. Ayrıca bir kısım işçilerimiz var, onların da iş akdini dondurmuş bulunuyoruz. Bunların hepsinin toplamı 32-33 kişi. Bunları bu saat itibariyle belediyemizden görevlerini donduruyoruz, memur olanları görevden uzaklaştırıyoruz. Açığa alma tabir edilen işlem. İşçi olan az sayıda arkadaşımızın iş akdini de dondurmuş bulunuyoruz."

Görevden uzaklaştırma kararı verdiği 23 memurun terörle irtibatlı oldukları değerlendirilen kişilerden oluştuğunu söyleyen Aktaş, "Bunlar tabi bir süre görevden uzaklaştırılacaklar, eğer terörle irtibatları netleşirse görevlerine son verilecek. Bu yöndeki soruşturmanın selameti açısından zaten görevden uzaklaştırılıyorlar. Çünkü soruşturması yürütülen insanın kamuda bulunmaması gerekiyor. Kanunun verdiği yetki ve görevdir bu. Bunlar geçici olarak görevden alınmış oluyorlar. Bu sabah ilk yaptığımız iş bu oldu" dedi.

Aktaş, bir terörist için taziye çadırı kurdukları gerekçesiyle işten çıkarılan işçiler olduğu iddialarını ise "Benim böyle bir şeyden haberim yok. Dedikodudur herhalde" diye yanıtladı.

(Hüseyin Kar - Kıymet Gökçe - Koray Ünlü/İHA)

