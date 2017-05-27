Akdeniz açıklarında 10 mülteci hayatını kaybetti

İtalya Sahil Güvenlik yetkilileri, Akdeniz açıklarında 10 mültecinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
İtalya Sahil Güvenlik yetkilileri, Akdeniz açıklarında 10 mültecinin hayatını kaybettiğini bildirdi. İtalya Sahil Güvenlik yetkilileri, Akdeniz açıklarında yürütülen kurtarma operasyonunda 10 mültecinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yetkililer, gece yarısında 12 kurtarma operasyonun yürütüldüğünü, 15 ahşap teknede 2 bin 200 mültecinin kurtarıldığını ancak 10 kişinin cesetlerine ulaşıldığını belirtti.
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