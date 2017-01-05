05.01.2017 19:56 Akdemir'den taziye mesajı

Fırat Kalkanı harekatında DEAŞ saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hüsnü Bilgiç'in acı haberinin tüm Malatya'yı yasa boğduğunu belirten Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, başsağlığı mesajı yayımladı. Fırat Kalkanı harekatında DEAŞ saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hüsnü Bilgiç'in acı haberinin tüm Malatya'yı yasa boğduğunu belirten Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, başsağlığı mesajı yayımladı.



Şehit haberi üzerine açıklama yapan Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, "Fırat Kalkanı Harekatında şehit olan Arapgirli hemşehrimiz Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hüsnü Bilgiç kardeşimize rabbimden rahmet diliyorum. Aziz şehidimizin ailesi nezdinde milletimize başsağlığı ve sabr-ı cemil, yaralı askerlerimize de Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

