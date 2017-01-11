11.01.2017 13:56 Akdamar Adasının yeni iskelesi tamamlandı

Van'ın önemli turizm yerlerinden biri olan ve Ermeni Kilisesinin üzerinde bulunduğu Akdamar Adasına yapılan yeni iskele tamamlandı. Van'ın önemli turizm yerlerinden biri olan ve Ermeni Kilisesinin üzerinde bulunduğu Akdamar Adasına yapılan yeni iskele tamamlandı.



Gevaş Belediyesi'nin talebi üzerine Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılan iskele, 4 metre eninde 50 metre uzunluğunda. Tarihi Ermeni Kilisesiyle büyük öneme sahip olan Akdamar Adası, her yıl yurt içi ve yurt dışından binlerce ziyaretçiyi ağırlarken, özellikle yaz aylarında Van'a gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Akdamar Adasında bulunan 2 iskele yetersiz kalınca Gevaş Belediyesi harekete geçmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüşen Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Adana Bölge üzerinden burada bir çalışma başlatıldı. FİVA firması tarafından yaklaşık 1 ayda inşa edilen iskele, suya ve güneşe dayanıklı kompozit malzemeden yapıldı.

