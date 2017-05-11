Akdağ'dan yerli kanser ilacı açıklaması

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, kolon kanseri için yerli ilaç geliştirildiği yönündeki iddialar hakkında, 'Herhangi bir formülün laboratuar ortamında ya da hayvan deneylerinde belirli bir aşamaya gelmiş olması onun ilaç olduğu anlamına gelmez' dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, kolon kanseri için yerli ilaç geliştirildiği yönündeki iddialar hakkında, "Herhangi bir formülün laboratuar ortamında ya da hayvan deneylerinde belirli bir aşamaya gelmiş olması onun ilaç olduğu anlamına gelmez" dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye HİMSS 17 Türkiye Emram Eğitim Konferansı ve Sağlık Bilişim Fuarının açılışını gerçekleştirdi. Ardından fuardaki stantları gezen Bakan Akdağ gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



"HAYVAN DENEYLERDE BELİRLİ BİR AŞAMAYA GELMİŞ OLMASI..."

Bir gazetecinin Uludağ Üniversitesindeki öğretim üyeleri tarafından kolon kanserine yönelik yerli ilaç geliştirildiği yönündeki iddiaları sorması üzerine Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Bir ilacın insanlarda kullanılabilmesi için ilaç olarak çok uzun bir süre geçiyor, herhangi bir formülün laboratuar ortamında ya da hayvan deneylerinde belirli bir aşamaya gelmiş olması onun ilaç olduğu anlamına gelmez. Dolayısıyla bu çalışmaları yapan arkadaşlarım Bakanlığımıza, bana gelebilirler meselelerini anlatırlar. Hangi seviyelerde olduğunu anlarız ona göre yorum yapabiliriz" şeklinde konuştu.



"TAKDİR-İ İLAHİ"

Ünlü sanatçı İbrahim Erkal ile ilgili konuşan Bakan Akdağ, "İbrahim Erkal değerli hemşehrimizin kardeşimizin beyin ölümünün maalesef gerçekleştiğini dün hastane yöneticisi arkadaşlar, doktorlar kamuoyuna duyurdular. Takdir-i ilahi yapacak fazla bir şey yok. Cenab-ı Hak ailesine de sabırlar versin. Tabi beyin ölümü ile gerçek ölüm arasındaki farkı vatandaşlarımız bilmeyebilirler. Beyin ölümü vücudun organları henüz canlılığını korurken kişinin beyninin tamamen fonksiyonu yitirmesi oluyor bunun geri dönüşü yok. Bunu tespit etmiş durumdalar, Cenab-ı Hak kolaylık versin kendisine ve ailesine " dedi.

(Mehmet Başa/İHA)