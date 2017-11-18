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Akdağ'dan Norveç'teki skandala ilişkin açıklama:
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Akdağ'dan Norveç'teki skandala ilişkin açıklama:

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Norveç'teki NATO skandalına ilişkin, 'Türkiye Cumhuriyeti bizzat Cumhurbaşkanının ağzından derhal gereken reaksiyonu göstermiş ve yapılan yanlıştan da hemen dönülmüştür' dedi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Norveç'teki NATO skandalına ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti bizzat Cumhurbaşkanının ağzından derhal gereken reaksiyonu göstermiş ve yapılan yanlıştan da hemen dönülmüştür" dedi.
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, partisinin İspir ve Pazaryolu ilçe kongrelerine katılmak üzere memleketi Erzurum'a geldi. Akdağ'ı, Erzurum Havalimanında Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, bürokratlar ve partililer karşıladı.
Pazaryolu ilçesine hareket etmeden önce gazetecilere açıklamada bulunan Recep Akdağ, Türkiye'nin emin adımlarla iyi yolda ilerlediği söyledi.
Akdağ, "Şükürler olsun bütün olumsuz baskılara rağmen Türkiye iyi yolda ilerliyor. Ekim ayı içerisinde ihracatımız yüzde 15'in üzerinde arttı bir önceki ekim ayına göre. Ekonomimizin büyüme hızı oldukça iyi. Dördüncü çeyrekte yüzde 7'e varan bir büyüme hızına erişeceğiz. Toplamda yüzde 5'in üzerinde bir büyüme hızına sahip olacağız. Türkiye emin adımlarla yoluna devam ediyor. Bir ülkenin liderliğinin güçlü olması, kararlı olması ve kendini ülkesine adamış olması son derece önemlidir. Türkiye'nin de böyle bir lideri var. Gözbebeğimiz Cumhurbaşkanımız var" dedi.
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Norveç'teki NATO skandalına ilişkin de, "İşte dün meydana gelen hadiseyi hatırlıyorsunuz. Norveç'te NATO hadisesini. Türkiye Cumhuriyeti bizzat Cumhurbaşkanının ağzından derhal gereken reaksiyonu göstermiş ve yapılan yanlıştan da hemen dönülmüştür. Gerekli özürler dilenmiştir. Yapılan yanlışın müsebbiplerine gereken cezalarda derhal tahakkuk ettirilmiştir. Böyle olmak zorundayız, böyle olmak durumundayız. 80 milyon vatandaşımız için, Türkiye'ye umut bağlamış birçok mazlum insan için, mağdur insan için Türkiye'nin kararlı ve istikrarlı bir şekilde, güçlü bir şekilde yola devam etmesi gerekiyor. Biz de bunun peşindeyiz" diye konuştu.
(Ahmet Akbuğa - Şahap Gürler/İHA)
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