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Akdağ'dan 'gereksiz antibiyotik kullanımı' açıklaması
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Akdağ'dan 'gereksiz antibiyotik kullanımı' açıklaması

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 'Aile hekimi, çocuk hekimi, kulak, burun, boğaz ve acil hekimlerine beta mikrobunu muayene sırasında tespit edecekleri test verilecek ve bu testle antibiyotik kullanılıp kullanılmayacağına karar verilecek' dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Aile hekimi, çocuk hekimi, kulak, burun, boğaz ve acil hekimlerine beta mikrobunu muayene sırasında tespit edecekleri test verilecek ve bu testle antibiyotik kullanılıp kullanılmayacağına karar verilecek" dedi.
Sağlık Bakanlığı, gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçmek için harekete geçti. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Green Park Otel'de düzenlenen 'Akılcı Antibiyotik Kullanımı' lansman toplantısına katıldı.
Bakan Akdağ, Türkiye'nin antibiyotiklerin gereksiz kullanımı ve bakterilerin de antibiyotiklere dirençli olması açısından OECD ülkeleri içinde en kötü durumda olan ülke olduğunu ifade ederek, bakanlık olarak antibiyotiklere yılda 1 milyar lira ödendiğini açıkladı.
Bakan Akdağ, doktorların artık hastanın antibiyotik kullanıp kullanmayacağına 5 dakikada sonuç veren hızlı tanı testi ile karar vereceğini belirterek, "Aile hekimi, çocuk hekimi, kulak, burun, boğaz ve acil hekimlerine beta mikrobunu muayene sırasında tespit edecekleri test verileceğini ve bu testle belirleneceğini bildirdi. Boğaz kültür testinin uzun sürdüğünü de belirten Bakan Akdağ, hızlı beta testi ile hastanın boğazından alınan sürüntüde sadece beta çıkarsa antibiyotik kullanacağını kaydetti. Hızlı tanı testinin uygulaması da Bakan Akdağ'ın katıldığı basın toplantısında yapıldı. Hekimlerin de bu konuda bilinçlendirileceğini aktaran Bakan Akdağ'ın açıklamalarının ardından toplantıya katılan bir basın mensubuna beta testi yapıldı.
Bakan Akdağ, vatandaşları bilgilendirmek için spotlar, afiş ve el ilanları hazırladıklarını kaydederek, "Antibiyotik kullanımında OECD ülkeleri arasında en kötü durumdayız. Ülke olarak bunun üstesinden geleceğiz. Hasa, antibiyotik kullanmadan önce doktoru ile görüşmelidir. Hastalar, doktorları antibiyotik yazmaya zorlamamalıdır. Antibiyotik ateş düşürücü değildir. Polikliniğe başvuran her 3 hastadan biri antibiyotik kullanıyor. Bakteri kaynaklı hastalıkta antibiyotik kullanılır ancak virüs kaynaklı hastalıklarda antibiyotik kullanılmaz" şeklinde konuştu.
Bakan Akdağ, bir gazetecinin, 20 Şubat'ta ilaçlara geleceğini ve zam dolayısıyla bazı ilaçların satılmadığı yönündeki bir sorusu üzerine de, "Sektörü sürekli takip ediyoruz. İlaç stoklayanlar tespit edilmesi halinde en ağır şekilde cezalandırılacak" ifadelerini kullandı.
(Goncagül Özcan / İHA)


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