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Akçıl: Politikaya girip medya bakanı olmak istiyorum
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Akçıl: Politikaya girip medya bakanı olmak istiyorum

Şarkıcı Sinan Akçıl, 'Belli bir yaştan sonra siyasete girmek ve milletvekili olmak istiyorum. Bu konuda bir hayalim de sosyal medya ile ilgili bir bakanlıkta olmak.

Şarkıcı Sinan Akçıl, "Belli bir yaştan sonra siyasete girmek ve milletvekili olmak istiyorum. Bu konuda bir hayalim de sosyal medya ile ilgili bir bakanlıkta olmak.
Müzik dünyasının altın çocuğu Sinan Akçıl, dünyaca ünlü Romanyalı yorumcu Otilia ve Michael Kuyucu, CRI TÜRK'te bir araya geldi. "Yüzyılın Aşkı" adlı şarkı da Serdar Ortaç ile düet yapan Sinan Akçıl, "Bu proje Serdar Ortaç'ın projesiydi. Çok da güzel oldu. Şarkı için çalıntı diyenler albümün künyesine bakmadan konuşuyor. Biz o şarkıyı satın aldık ve 8 bin Euro verdik" dedi.
Akçıl, "Belli bir yaştan sonra siyasete girmek ve milletvekili olmak istiyorum. Bu konuda bir hayalim de sosyal medya ile ilgili bir bakanlıkta olmak. Sosyal medya da hem zararlı hem de yararlı olaylar oluyor. Bunun için bu konuya el atılması gerektiğini düşünüyorum. Ben politikaya girince sosyal medya bakanlığının kurulmasını isterim ve sosyal medya bakanı olmak isterim" diyerek, gelecek sosyal medyanın kazanacağı öneme vurgu yaptı ve gelecekte politikaya girdiğinde sosyal medya bakanı olmak istediğini sasyledi.
Sinan Akçıl, son zamanlarda özel hayatı ile ilgili Mustafa Ceceli'ye özellikle sosyal medya da yapılan eleştiri ve saldırılara yönelik olarak "inşallah mahcup olacaklar" yorumunda bulundu. Akçıl, "Sosyal medyada bana yönelik çok negatif şeylerle karşılaşmıyorum ama çok üzülen arkadaşlarım var bu konuda. Sosyal medyada özellikle son zamanlarda Mustafa Ceceli'ye de çok yükleniyorlar. İnsanın kendi hayat tercihlerinden dolayı, sosyal medya yorumlarını kapatacak hale getirilmemesi lazım. Birkaç ay sonra bu konular süt liman olduğunda bu yorumları yapanlar, konserlerinde onu alkışlarken inşallah mahcup olurlar" dedi.
Sinan Akçıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sanatçılara verdiği iftar yemeğinde kendisine verdiği söz hakkında ilk kez detay paylaştı. Sinan Akçıl, "Geçtiğimiz hafta iftar yemeğinde Sayın Cumhurbaşkanımız bana, 'Nasıl gidiyor, güzel haberlerin var mı?' dedi. Olacak inşallah, merak etmeyin sözüm olsun dedim ama bir zamanlama vermedim. Gazetelere bıraksanız beni iftar çıkışı hemen evlendireceklerdi. İlişkimde Otilia'nın da fikirlerine çok saygı duyuyorum. Çünkü onda bir Müslüman olma düşüncesi de var. Öyle bir şey olursa, bütün dünya üzerinde güzel bir örnek oluşturacak. Çünkü onun dünyadaki şöhreti çok yüksek olduğu için örnek olabilecek bir çift olabiliriz. O da neden olmasın, belki de evliliğe gideriz" dedi. Sinan Akçıl, dünyaca ünlü Romen yorumcu Otilia'nın Müslüman olmayı düşündüğünü de açıkladı. Sinan Akçıl, "Bana bunu bu sabah söyledi, 'Müslüman olmayı düşünüyorum' dedi. Tabii ki bunu zaman gösterecek. Dünyada bu kadar tanınmış bir kızın da bu misyonu üstlenmiş olması, bize gerçekten çok büyük güzellik katacaktır" dedi.

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