17.11.2017 10:37 'Akciğer kanserinin en büyük nedeni sigara'

Prof. Dr. Serhat Fındık, akciğer kanserinde sigara kullanımının etken rol oynadığını belirtti. Prof. Dr. Serhat Fındık, akciğer kanserinde sigara kullanımının etken rol oynadığını belirtti.

Hisar Hospital Intercontinental Göğüs Hastalıkları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Serhat Fındık, sigara kullanımının etken rol oynadığı akciğer kanseri hakkında bilgi verdi.

"Her yıl yaklaşık 50-60 bin kişiye akciğer kanseri tanısı konuluyor. Akciğer dokusu ve hücrelerinden köken alan akciğer kanseri, 10 yıl öncesine göre erkeklerde kadınlara göre daha belirgin oranda görülüyor" diyen Fındık, "Sigara içmek eşittir akciğer kanseri olmasa da en önemli nedenlerinden biri olarak kabul edilir. Aslında sigara içenler hemen hastalansa hastalık daha erken dönemde teşhis edilebilir. Ancak sigaranın zararları uzun bir süreçte ortaya çıktığından erken teşhis şansı da çok düşüktür. Sigara içme süresi akciğer kanseri riski için çok önemlidir. Ortalama 20 yıl ve üzeri, günde bir paket ve üstü sigara içenlerde, içmeyenler veya daha az içenlere göre akciğer kanseri görülme riski belirgin oranda artar" dedi.



"YAŞIN İLERLEMESİYLE BİRLİKTE AKCİĞERLERİN YENİLENME SÜRESİ UZUYOR"

Sigara içme süresi kadar sigaraya başlangıç yaşının da çok önemli olduğunu vurgulayan Fındık, "Kişi ne kadar erken yaşta sigaraya başlamışsa, sigara içme süresi ne kadar uzunsa, günlük sigara içme adedi ne kadar fazlaysa elbette akciğer kanserine yakalanma riski de o kadar yüksektir. Sigarayı bıraktığınızda akciğeriniz kendi kendini yenilemeye başlar. Bu durum kişiden kişiye değişse de yaklaşık 10 yıldır tek kötü alışkanlığı sigara olan, sağlıklı bir beslenme ve düzenli hayat tarzını benimsemiş 30-35 yaşındaki bir kişi sigarayı bıraktığında akciğerinin kendini yenileme süreci yaklaşık 6 aydır. Yaş ilerledikçe akciğerlerin yenilenme süresi de uzar" diye konuştu.



"SİGARA İÇME ALIŞKANLIĞIYLA KÖTÜ HUYLU KANSER TÜRÜ GÖRÜLME SIKLIĞI ARTIYOR"

Fındık, akciğer kanserinin küçük hücreli ve küçük hücreli olmayan tip olarak ikiye ayrıldığını belirterek, "Akciğer kanserinin en tehlikeli ve en hızlı ilerleyen türü olan küçük hücreli akciğer kanseri yüzde 25 oranında görülür. Geriye kalan yüzde 75'ini küçük hücreli olmayan tipi oluşturur. Tedaviye en olumlu yanıt veren küçük hücreli olmayan türüdür. Bu kanser türünün de kendi içerisinde yassı hücreli, adeno ve büyük hücreli olmak üzere üç alt sınıfı vardır. Bunlar içerisinde de en tehlikeli olanı Adeno; tedaviye en olumlu yanıt vereni ise yassı hücreli kanserdir. Geçmişte yassı hücreli kanser türü daha fazla görülürken sigara çeşitleri ve içme alışkanlıklarındaki değişikliklerle birlikte seyri ne yazık ki daha kötü olan adeno kanserin görülme oranı giderek artmaya başlamıştır" şeklinde konuştu.



"DÜZENLİ YAPILAN KONTROLLER HASTALIKLARA KARŞI ERKEN ÖNLEM ALMAYI SAĞLIYOR"

Sigarayla yapılan mücadelenin aslında kansere ve diğer hastalıklara karşı yapılan mücadele olduğuna dikkat çeken Fındık, "Sigara içen bir kişinin sigarayı bırakma sürecinde öncelikle kendine inanması, kararlı ve istekli olması sigarayı bırakma yolunda oldukça önem taşımaktadır. Sigara bırakmak istiyor, fakat başaramıyorsanız uzman kontrolünde düzenli tedavi görülmesi başarı oranını artırmaktadır. Buna rağmen sigara içmeyi önleyemiyorsak o zaman da hastalıklarda erken teşhis çok önem taşıyor. Bunun için düzenli olarak akciğer grafisi, fizik muayene bulguları ve kan değerlerini içeren check-up yaptırmak hastalıkları başlangıç evresinde yakalama imkanı sağlar. Sigara içen kişilerin 30 yaşından itibaren, sigara içmiyorsa ancak ailesinde kanser öyküsü olanların 35 yaşından sonra mutlaka check-up yaptırmaları gerekir" ifadelerini kullandı.



"RİSK FAKTÖRLERİNİ KONTROL ALTINDA TUTMAK ELİNİZDE"

Fındık, kanser riskini azaltmak için yapılması gerekenleri şu şekilde sıraladı:

"En önemli risk faktörü sigaradır. Sigara içmeyin ve sigara içilen alanlardan uzak durun. Sigara içmediğiniz halde sigara maruziyetiniz devam ediyorsa riskiniz de devam ediyor demektir. Radyasyona maruz kalmayın. Radyasyon öncelikle kan kanserlerine ve beyin tümörlerine yol açsa da akciğer kanserine de zemin hazırlar.

Mesleki akciğer hastalıklarınız varsa mutlaka tedavinizi yaptırın.

Daha önce akciğerde tahribat yaratan tüberküloz, KOAH ve zatürre geçirdiyseniz sağlığınızı korumak konusunda daha dikkatli hareket edin.

Ailenizde daha önce akciğer, mide bağırsak hastalığı geçiren varsa mutlaka sağlık kontrollerinizi yaptırın.

Sağlıklı beslenin.

Günde en az 2 litre su için.

Özellikle alkolü sigarayla birlikte tüketmeyin."



