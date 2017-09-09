Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Akçay ve Susic mücadeleyi değerlendirdi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Akçay ve Susic mücadeleyi değerlendirdi

Atiker Konyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında teknik direktörler müsabakayı değerlendirdi.

Atiker Konyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında teknik direktörler müsabakayı değerlendirdi.
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, mağlubiyeti hak ettiklerini söyledi. Akçay şöyle konuştu:
"Kötü oynadığımız bir maç. Kötü oynamaktan da öte maçın bazı kırılma anlarında pozisyonları değerlendirmiş olsak coşkumuz ve duygumuz daha farklı olacak. Mağlubiyet üzerine tekrar geri dönüşümüz zor oldu, bunu başaramadık. Kötü oynadığımız ve mağlubiyeti hak ettiğimiz bir akşam oldu bizim için. Potansiyelimiz iyi, potansiyeli olan bir takımız. Bunu daha önceki müsabakalarda gösterdik. Organizasyonumuz ve oyuncularımızın günlük performansı bu maç için yeterli seviyede değilmiş. Belki iyi hazırlanma konusunda da eksiklerimiz olabilir. Bütün bunlar bir araya geldiğinde böyle bir akşam yaşadık. Takımımızın potansiyeli iyi, zaman içerisinde bunları aşabilecek arkadaşlarımıza, bu takımımıza güveniyoruz biz her zaman."
Mustafa Reşit Akçay, ikinci yarının başında oyuna aldığı Vedat Bora'yı oyundan çıkarmasının hatırlatılması üzerine, bu oyuncunun antrenmanlarda sergilediği performansı maç sırasında sahaya yansıtamadığını sözlerine ekledi.

SUSİC: "KONYASPOR'UN AKLI MUHTEMELEN AVRUPA LİGİ'NDE"
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, çok önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi. Konyaspor'un muhtemelen Avrupa Ligi'ne odaklandığını kaydeden Susic, maçın seyircisiz oynanmasının da kendilerine avantaj sağladığını söyledi.
Susic, "Buraya 3 puan almak için geldik, amacımız oydu. İçeride oynadığımız 2 karşılaşmada 5 puan kaybettik. Ofansif bir oyunla 3 forvetle oynadık. Galibiyet bizim için çok önemli. Burada bir şansımız da seyircisiz oynanması maçın, bizim açımızdan bir avantaj teşkil etti. Konyaspor'a da Avrupa Ligi'nde Marsilya maçında başarılar diliyorum. Muhtemelen akılları birazda o maçtaydı, o da bize avantaj olarak döndü" dedi.
(H.İbrahim Parlak - Mustafa Yaşar Beşer / İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Venedik'te 'Altın Aslan' sahibini buldu
Şehit ateşi Sivas'a düştü
Aykut Kocaman: En büyük amacım...
AK Parti'li meclis üyesinin dayısı teröristlerce öldürüldü
Galatasaray'a Antalya'da coşkulu karşılama
Kayınpederini tüfekle vurdu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
ABD'den Türkiye'ye karşı iki hamle!
ABD'den Türkiye'ye karşı iki hamle!
Erdoğan Kazakistan'da: 2 Milyar dolar yetmez 5 milyar dolara...
Erdoğan Kazakistan'da: 2 Milyar dolar yetmez 5 milyar dolara...
Erdoğan sloganlarına sinirlenip Aziz Kocaoğlu töreni terk etti
Erdoğan sloganlarına sinirlenip Aziz Kocaoğlu töreni terk etti
Sosa ve Volkan Şen'e coşkulu karşılama
Sosa ve Volkan Şen'e coşkulu karşılama
ABD'den Zafer Çağlayan için tutuklama kararı
ABD'den Zafer Çağlayan için tutuklama kararı
Beşiktaş'a tek gol yetti! 1-0
Beşiktaş'a tek gol yetti! 1-0
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Venedik'te 'Altın Aslan' sahibini buldu
Venedik'te 'Altın Aslan' sahibini buldu
Şehit ateşi Sivas'a düştü
Şehit ateşi Sivas'a düştü
Aykut Kocaman: En büyük amacım...
Aykut Kocaman: En büyük amacım...
AK Parti'li meclis üyesinin dayısı teröristlerce öldürüldü
AK Parti'li meclis üyesinin dayısı teröristlerce öldürüldü
Galatasaray'a Antalya'da coşkulu karşılama
Galatasaray'a Antalya'da coşkulu karşılama
Kayınpederini tüfekle vurdu
Kayınpederini tüfekle vurdu
İstanbul'da sıcak dakikalar: Polis aracına çarptılar
İstanbul'da sıcak dakikalar: Polis aracına çarptılar
Akçay ve Susic mücadeleyi değerlendirdi
Akçay ve Susic mücadeleyi değerlendirdi
CHP'nin 94. yıl dönümü etkinliğinde konuştu
CHP'nin 94. yıl dönümü etkinliğinde konuştu
7 gollü maç Çaykur Rizespor'un
7 gollü maç Çaykur Rizespor'un
Bugün deplasman takımlarının günü oldu
Bugün deplasman takımlarının günü oldu
Emine Erdoğan, Astana Çocuk Evi ve Yetimhanesini ziyaret etti
Emine Erdoğan, Astana Çocuk Evi ve Yetimhanesini ziyaret etti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English