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Akçay: Ben Sokrates değilim
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Akçay: Ben Sokrates değilim

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, 'Ben Sokrates değilim, sosyolog değilim ve psikolog değilim. Ben sadece antrenörüm' dedi.

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Ben Sokrates değilim, sosyolog değilim ve psikolog değilim. Ben sadece antrenörüm" dedi.
Fenerbahçe karşısında 90+1. dakikada yediği golle mağlup olan Osmanlıspor'da Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında tepkili konuştu. Elle gol attığı belirtilen Mehmet Topal'ı tebrik eden Mustafa Reşit Akçay, "Fenerbahçe çok iyi oynadı ve maçı kazandı. Mehmet Topal çok güzel bir gol attı. Hakemi de tebrik ediyorum. Çok iyilerdi bu akşam Türk Futbolu adına. Biz de elimizden geleni sahaya yansıtmaya çalıştık. 1,5 aydır futbol adına gerek mücadele, gerek yapılanma konusunda elimizden geleni yaptık ama sonuçsal olarak hedefe ulaşamadık.Ama bir şeylere ayar verilmeye çalışılıyor. Benim işim takımı kurmak ve sahadaki oyuncuları çalıştırmak. Bunun dışındakiler beni etkilemez. Psikolojik durumlar da olabilir ve bu da işinizi zorlaştırabilir. Tekrar Mehmet Topal'ı, Fenerbahçe'yi ve hakemi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"BEN SOKRATES DEĞİLİM"
Karakter profili konusunda ülkece çok aceleci davranıldığının altını çizen başarılı teknik direktör, "Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Bu ülkede karakter profillerini verirken acele davranıyoruz. Birisini yüceltmek için de acele davranıyoruz. İmtihan için gücü olanlara o payeleri veriniz, erkenden bu payeleri vermeyiniz. Ben ironi yapmıyorum. Bir resim çiziyorum ve bunu karşıya göstermeye çalışıyorum. Ben Sokrates değilim, sosyolog değilim ve psikolog değilim. Ben sadece antrenörüm. Bundan sonrasıyla kim ilgilenecekse o ilgilensin" diye konuştu.

"ALLAH TÜRK FUTBOLU'NU KORUSUN"
Gücü eline geçiren insanların nazik olması gerektiğini sözlerine ekleyen Aktaş, "Bizler Türk halkı olarak egosu yüksek insanlarız. Buna ben de dahilim, hakemlerimiz de. Bir şekilde gücü eline geçirenin gücü yumuşatması gerekir. Sahada gol yenilmiş ve markajda olan oyuncu itiraz etmiş. İtiraz edebilir. Ben savcıyım, ben hakimim, ben ne dersem o olur. O mu olur. Gücü elinde bulunduran adam naziktir, diplomasiyi bilir ve nezaketten uzaklaşmamalıdır. Elinde gücü olan gücü biraz daha sürdürebilir, ondan sonra isyan başlar" diyerek sözlerini noktaladı.
Mustafa Reşit Akçay, basın toplantısı çıkışında gazetecilere dönerek "Allah Türk Futbolu'nu korusun" dedi.(Bozhan Memiş - Doğan Gündoğdu - Uygar Aydın / İHA)

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