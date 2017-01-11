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Akçakale'ye sosyal hizmet merkezi kuruluyor
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Akçakale'ye sosyal hizmet merkezi kuruluyor

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi bulunmadığı için devletin sağladığı sosyal yardımlarla ilgili işlemlerde Harran'a gitmek zorunda kalan ilçe halkı, yeni yapılacak Sosyal Hizmetler Merkezi ile bir dertten kurtuluyor.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi bulunmadığı için devletin sağladığı sosyal yardımlarla ilgili işlemlerde Harran'a gitmek zorunda kalan ilçe halkı, yeni yapılacak Sosyal Hizmetler Merkezi ile bir dertten kurtuluyor.

Belediyenin bir süredir Kadın Kültür Merkezi olarak kullandığı bina, Kaymakam Selçuk Yosunkaya ve Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın girişimleriyle Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü olarak Şanlıurfa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne tahsis ediliyor.

Çocuk, genç, kadın, erkek, engelli ve yaşlı bireyler ile ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici, rehberlik ve danışmanlık odaklı sosyal hizmetlerin verildiği Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün eksikliği, son dönemde ilçede daha fazla hissedilir hale geldi. Sosyal destek işlemleri için Harran'a gitmek zorunda kalan ilçe halkının çektiği sıkıntılar üzerine Kaymakamlık ve Belediye işbirliğinde başlatılan çalışmalar sonuç verdi.

Önemli bir eksik giderildi

Halkın her türlü hizmeti eksiksiz alabilmesi için devletin tüm kurumları ile büyük bir uyum içerisinde çalışan Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna ile yaptığı görüşme sonucunda, Kadın Kültür Merkezi olarak hizmet veren iki katlı binanın Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü olarak Şanlıurfa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne tahsis edilmesine karar verildi.

Kaymakam Selçuk Yosunkaya, Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, Akçakale belediyesi destek hizmetler Müdürü İbrahim Akkurt ve Harran Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Dolaş, binada incelemelerde bulundu.

Tadilat sonrası hizmete açılacak

Kaymakam Yosunkaya, ilçede Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi kurulması için sürdürülen çalışmaların sonuçlandığını, merkezin kurulması için gerekli onayın alındığını bildirdi.

Akçakale Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün kurulması için Harran Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Dolaş'ın görevlendirildiğini belirten Yosunkaya, "Bu kapsamda bir yer arayışımız vardı. Belediyemiz ile yapılan istişareler sonucunda, daha önce belediye tarafından Kadın Kültür Merkezi olarak kullanılan bu binanın Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü olarak kullanılabileceğini düşündük ve bugün de Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan ve Harran Sosyal Hizmet Merkezi Müdürümüz ile birlikte binayı incelemeye geldik. Arkadaşlarımızla buranın Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü olarak tahsis edilmesi konusunda hemfikiriz. Nasip olursa binanın tahsisini gerçekleştirip, gerekli iç tefrişatı ve tadilatlarını da yaptıktan sonra Akçakaleli hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız" dedi.

"Akçakalemize hayırlı olsun"

Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan ise, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün son dönemde ilçe halkı için olmazsa olmaz bir ihtiyaç haline geldiğini belirtti. En yakın merkez Harran'da olduğu için Akçakalelilerin sosyal yardımlara ulaşmakta güçlük çektiğinin altını çizen Ayhan, "Geçtiğimiz günlerde Valimiz ile konuyu istişare ettik. Yer konusu gündeme geldi. Bilindiği gibi burası daha önce Kadın Kültür Merkezi olarak hizmet veren bir binaydı. Yeni Kültür Merkezimizde, kadınlara yönelik donatılar yer alacağından, mevcut Kadın Kültür Merkezimizi boşaltarak, yerini Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüze tahsis etme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Binanın, tadilatı ve tefrişatı gerçekleştirildikten sonra en kısa sürede halkın hizmetine sunulacağını kaydeden Ayhan, "Devletimizin sosyal yönünün gereklerini en iyi şekilde yerine getiren kurumumuza ve Akçakalemize hayırlı uğurlu olmasını dilerim" dedi.

Belediye Başkanı Ayhan, konuya gösterdikleri duyarlılıktan dolayı Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Kaymakam Selçuk Yosunkaya ile Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü yetkililerine de teşekkür etti.
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