29.12.2016 21:03 Akçakale'nin yeni kaymakamı basınla bir araya geldi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine atanan Kaymakam Selçuk Yosunkaya, ilçede görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine atanan Kaymakam Selçuk Yosunkaya, ilçede görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Malatya'nın Arguvan ilçe Kaymakamlığından Şanlıurfa'nın Akçakale ilçe Kaymakamlığına atanan Selçuk Yosunkaya, görevinin dördüncü gününde ilçede görev yapan yerel ve ulusal medya mensuplarıyla bir araya geldi. Amaçlarının ilçeye ve ilçe halkına hizmet olduğunu belirten Kaymakam Yosunkaya, basının toplumu ve yöneticileri aydınlatmak noktasında önemli bir görev üstlendiğinin bilincinde olduğunu belirtti. Basını önemsediğini dile getiren Yosunkaya, "Gördüğüm kadarıyla Akçakale'de basın çok güçlü bir şekilde var. Bunun ilçe açısından bir şans olduğunu düşünüyorum. İnşallah sizlerle güzel şeylere imza atacağız" dedi.



İlçenin durumu ve yapısı hakkında basından da bilgi alan Kaymakam Yosunkaya kapılarının her zaman basın mensuplarına açık olduğunu belirtti.

