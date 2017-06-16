Akaryakıta yerli bitkisel katkı zorunlu oldu

Benzinde en az yüzde 3, motorinde en az yüzde 0,5 oranında yerli tarım ürünlerinden veya bitkisel atık yağlardan üretilmiş etanol ile biodizelin harmanlanması 1 Ocak 2018'den itibaren zorunlu hale getirildi.

Benzinde en az yüzde 3, motorinde en az yüzde 0,5 oranında yerli tarım ürünlerinden veya bitkisel atık yağlardan üretilmiş etanol ile biodizelin harmanlanması 1 Ocak 2018'den itibaren zorunlu hale getirildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), dağıtıcı lisansı sahiplerinin rafinericiden temin edilen benzinde en az yüzde 3, motorinin toplamında ise en az yüzde 0,5 oranında yerli tarım ürünlerinden veya bitkisel atık yağlardan üretilmiş etanol ve biodizelin harmanlanması zorunluluğu getirildiğine dair iki ayrı tebliğ Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 1 Ocak 2018'de yürürlüğe girecek tebliğlerin ilkinde, dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından, bir takvim yılı içerisinde, kara tankeri dolum üniteleri hariç rafinericiden temin edilen ve ithal edilen benzin türlerinin toplamına, en az yüzde 3 oranında yerli tarım ürünlerinden üretilmiş etanolün harmanlanması kararlaştırıldı.

Diğer tebliğe göre de dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından, bir takvim yılı içerisinde, ithal edilen ve kara tankeri dolum üniteleri hariç rafinericiden temin edilen motorininin toplamına, en az yüzde 0,5 oranında yerli tarım ürünlerinden ve/veya bitkisel atık yağlardan üretilmiş biodizel harmanlanmış olacak.

Söz konusu harmanlama yükümlülüğü kapsamında, kuruma intikal eden bildirimlerin incelenmesinde biodizel oranı en yakın yüzde 0,01'e yuvarlatılarak değerlendirilecek. Piyasada biodizel arz sıkıntısı yaşandığının veya biodizel fiyat oluşumunda rekabeti ve piyasayı bozucu durumların kurum tarafından tespiti halinde, harmanlama oranı yeniden belirlenebilecek.

Ayrıca, takibe konu takvim yılının tamamında faaliyette bulunmayan dağıtıcı lisansı sahipleri için harmanlama yükümlülüğü aranmayacak.

