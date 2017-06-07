Akaryakıt tankeri patladı: 2 yaralı

Mardin'de oto sanayi sitesinde bulunan akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı, 3 iş yeri ile 2 araç yandı.

Mardin'de oto sanayi sitesinde bulunan akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı, 3 iş yeri ile 2 araç yandı.

Olay, merkez Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi'ndeki oto sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tamir için iş yerinin önünde bulunan 47 DB 031 plakalı akaryakıt tankeri belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlamada, Murtaza Sağcan ve Abdurrahman Dayan adlı vatandaşlar yaralanırken, 3 iş yeri ile 2 araç yandı. Ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İş yeri ve araçlarda çıkan yangın ise bölgeye gönderilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Beril Solmuşgül - Murat Akgül /İHA)