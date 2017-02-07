Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Akaryakıt istasyonunda silahlı gasp girişimi kamerada
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Akaryakıt istasyonunda silahlı gasp girişimi kamerada

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir süredir faaliyette olmayan akaryakıt istasyonuna sabaha karşı gelerek benzinlik çalışanını gasp etmeye çalışan 3 kişi, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir süredir faaliyette olmayan akaryakıt istasyonuna sabaha karşı gelerek benzinlik çalışanını gasp etmeye çalışan 3 kişi, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.
Edinilen bilgilere göre olay, Çorlu - Çerkezköy yolu üzerinde yer alan ancak bir süredir faaliyette olmayan benzin istasyonunda yaşandı. Akaryakıt istasyonuna gelen silahlı soyguncular, görevlilerden istasyondaki bütün paraları vermesini istedi. Görevlilerin direnmesi üzerine çalıntı otomobille kaçmaya çalışan şüpheliler, olay yerine çağrılan polis ekipleriyle bir müddet kovalamaca yaşadı. Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan A.B. (30), Ş.G. (19) ve O.D. (19) isimli şüpheliler Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Şüphelilerin olayda kullandığı otomobilin çalıntı olduğunu da tespit eden polis ekipleri, olayda kullanılan ruhsatsız tabancaya ve çalıntı otomobile de el koydu.
Polis ekipleri yaptıkları incelemede şüphelilerden Ş.G.'nin 8, O.D.'nin de 4 ayrı suç kaydı olduğunu tespit etti.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından benzin istasyonuna silahlı soyguna teşebbüs ve oto hırsızlığı suçlamasıyla Çorlu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(Serdar Şahin/İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Beşiktaş, Quaresma ile sözleşmesini 3 yıl daha uzattı
AB'de AB'ye destek azalıyor
Mersin'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü
Hollande Mahmud Abbas ile görüştü
Manisa'da FETÖ operasyonu: 28 polis tutuklandı
Kahramanmraş'ta 11 polis FETÖ'den tutuklandı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
AFAD Başkanından korkutan uyarı! Asla evlere girmeyin
AFAD Başkanından korkutan uyarı! Asla evlere girmeyin
Hükümet düğmeye bastı! 25 bin kişi alınacak
Hükümet düğmeye bastı! 25 bin kişi alınacak
Gökçek'ten Çanakkale depremi için inanılmaz iddia!
Gökçek'ten Çanakkale depremi için inanılmaz iddia!
Türkiye'den İsrail'e tepki! Asla kabul edilemez
Türkiye'den İsrail'e tepki! Asla kabul edilemez
Öğretmenler dikkat! 6 yıl 20 branşta kadro yok işte liste!
Öğretmenler dikkat! 6 yıl 20 branşta kadro yok işte liste!
Çanakkale'de son deprem şok etti büyüklüğü kaç?
Çanakkale'de son deprem şok etti büyüklüğü kaç?
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Beşiktaş, Quaresma ile sözleşmesini 3 yıl daha uzattı
Beşiktaş, Quaresma ile sözleşmesini 3 yıl daha uzattı
AB'de AB'ye destek azalıyor
AB'de AB'ye destek azalıyor
Mersin'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü
Mersin'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü
Hollande Mahmud Abbas ile görüştü
Hollande Mahmud Abbas ile görüştü
Manisa'da FETÖ operasyonu: 28 polis tutuklandı
Manisa'da FETÖ operasyonu: 28 polis tutuklandı
Kahramanmraş'ta 11 polis FETÖ'den tutuklandı
Kahramanmraş'ta 11 polis FETÖ'den tutuklandı
4 servis, 2 otomobil birbirine girdi: 23 yaralı
4 servis, 2 otomobil birbirine girdi: 23 yaralı
Güçlükle yürüyen yaşlı kadını gasp kamerada
Güçlükle yürüyen yaşlı kadını gasp kamerada
Derbi PFDK'lık oldu!
Derbi PFDK'lık oldu!
Putin Türk Akımı projesini onayladı
Putin Türk Akımı projesini onayladı
Fenerbahçe maçı öncesi neşeli antrenman
Fenerbahçe maçı öncesi neşeli antrenman
Akaryakıt istasyonunda silahlı gasp girişimi kamerada
Akaryakıt istasyonunda silahlı gasp girişimi kamerada

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English