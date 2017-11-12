12.11.2017 20:18 Akaryakıt istasyonunda korkutan yangın

Denizli'nin Pamukkale ilçesi, Denizli-Antalya karayolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda yakıtın depoya nakledildiği sırada, parlama nedeniyle yangın çıktı. Yangından biri kadın 2 kişi yaralandı. Denizli'nin Pamukkale ilçesi, Denizli-Antalya karayolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda yakıtın depoya nakledildiği sırada, parlama nedeniyle yangın çıktı. Yangından biri kadın 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 18.00 sularında Denizli'nin Pamukkale ilçesi Antalya karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, petrol istasyonuna gelen yakıt tankeri, depoya yakıtı boşalttığı sırada, elektrik kablosundan çıktığı tahmin edilen nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda tankeri sardı ve dumanlar gökyüzüne yükseldi. Olayın haber verilmesi üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri hemen müdahale etti. Yaklaşık 45 dakikalık çalışma ile yangını kontrol altına alırken, sağlık ekipleri hafif yaralanan istasyon personeli Önder Berber ayakta tedavi edilirken, Fatma Yüksel ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmaları yaparken, polis ekipleri trafiğin geçişini kontrollü bir şekilde sağladı.

Olayla ilgili açıklama yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, "Olayı ilk duyduğumuz andan itibaren 9 ekip gönderdik. Şuan elektrik kablosundan çıktığı tahmin ediliyor. Yangın tamamen kontrol altında, soğutma çalışmaları devam ediyor. İki vatandaşımız hafif yaralı, yangın ile ilgili çalışmalar devam ediyor" dedi.

Çıkan yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Medeni Topaloğlu - Bayram Coşkun/İHA)

