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Akaryakıt istasyonunda korkutan yangın
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Akaryakıt istasyonunda korkutan yangın

Konya'da bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.

Konya'da bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.
Yangın, merkez Karatay ilçesinde Üçler Mezarlığı karşısında bulunan bir akaryakıt istasyonunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, yakıt tankerine yakın bir bölümde henüz belirlenemeyen bir sebeple alevler yükseldi. Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede tedbir alırken, itfaiye ekipleri de köpük sıkarak yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin çalışmalarıyla söndürülürken, bir araç yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Barış Gök /İHA)

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