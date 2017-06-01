Akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen kazada, iş makinesi yüklü bir tır, akaryakıt istasyonunun tavanına çarptı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen kazada, iş makinesi yüklü bir tır, akaryakıt istasyonunun tavanına çarptı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Akyazı'nın Kuzuluk Mahallesi D-140 Karayolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda saat 23.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akyazı Kuzuluk Mahallesi D-140 Karayolu üzerindeki akaryakıt istasyonuna yakıt almak için giren iş makinesi yüklü tır, istasyonun tavanına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle akaryakıt istasyonunun tavanı hasar görürken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, iş makinesi yüklü tırın akaryakıt istasyonuna geliş anı ve istasyonun tavanına çarparak durma anı görülüyor.

(Ali Yıldırım/İHA)