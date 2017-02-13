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Akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü
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Akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü

İstanbul Şişli'de bir akaryakıt istasyonunda bakımı yapılan minibüs, freninin boşalması sonucu geri kayarak yakıt pompalarına ve bir motosiklete çarptı. Akıl almaz kaza, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Şişli'de bir akaryakıt istasyonunda bakımı yapılan minibüs, freninin boşalması sonucu geri kayarak yakıt pompalarına ve bir motosiklete çarptı. Akıl almaz kaza, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, geçtiğimiz perşembe günü saat 15.20 sıralarında Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Şükrü Karaca, 34 DS 6474 plakalı minibüsünü yağ bakımı için bulvar üzerindeki akaryakıt istasyonuna getirdi. Aracını istasyondaki yağ bakım bölümüne sokan Karaca, park ederek el frenini çekti. Bir süre sonra da aracın bakımı, bölümdeki rampaya alınarak yapılmaya başlandı. Bakım başladığı esnada yetkili, Karaca'ya birkaç kez aracı çalıştırıp kapatmasını istedi. Yetkilinin dediklerini yapan sürücü ardından el frenini çekerek araçtan indi.

FRENİ BOŞALAN ARAÇ AZ KALSIN FACİAYA NEDEN OLUYORDU
Bakım devam ettiği esnada kapısı açık kalan araç, freninin boşalması sonucu bir anda geri geri hareket etmeye başladı. Bu esnada aracın altına bakan sürücü Karaca, başını açık olan kapıya çarpmasıyla hafif şekilde yaralandı. Kontrolden çıkan sürücüsüz araç, park halinde bir araca sürterek önce yakıt doldurulan motosiklete ardından da pompaların olduğu bölüme çarptı. Aracın yanında tüp olan motosiklete ardından da pompaların hemen yanına çarpması sonucu facianın eşiğinden dönüldü.

BAŞINDAN YARALANAN SÜRÜCÜ KAZANIN ŞOKUNU ATLAMAYA ÇALIŞTI
İstasyondaki çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Başını kapıya çarparak yaralanan sürücüye ise ilk müdahaleyi çalışanlar yaptı. Peçeteyle yarasını bastıran Karaca, bir köşede kazanın şokunu atlatmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Karaca ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Trafik polislerinin ise kaza hakkında tutanak tutmalarının ardından araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

KAYAN ARACINI DURDURMAYA ÇALIŞTI
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, araç bir anda kaymaya başlıyor. Geri geri kayan araç bir süre sonra yakıt doldurulan motosiklete ardından da pompalara çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle de motosikletin yanında tüp devriliyor. Aracın sürücüsü ise aracın yanından koşarak durdurmaya çalışıyor.
Kazayı gören İsmail Kızılcan, "İstasyondaki ATM'nin önüne park ettim. İyi ki de kapıdan çıkmadım o esnada bir patırtı duydum. Dönüp geriye baktığımda minibüs bana vurduktan sonra pompaya vurdu. Üzücü bir olay, ben içerideyken araç bana vurdu. Geri geri geldi. Araç yağmala da duruyordu" dedi.
(Doğan Can Cesur - Ufuk Kıvık - Caner Sönmez / İHA)
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