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Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü
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Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü

Konya'da akaryakıt istasyonunda önce LPG ardından da benzin doldurulan otomobilde parlama meydana geldi. Kendisini can havliyle dışarıya atan sürücü yüzünden yaralanırken, görevlilerin parlama sonucu çıkan yangına zamanında müdahalesiyle faciadan dönüldü.

Konya'da akaryakıt istasyonunda önce LPG ardından da benzin doldurulan otomobilde parlama meydana geldi. Kendisini can havliyle dışarıya atan sürücü yüzünden yaralanırken, görevlilerin parlama sonucu çıkan yangına zamanında müdahalesiyle faciadan dönüldü.
Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasin A., idaresindeki üzerinde plakası bulunmayan otomobil yakıt almak için akaryakıt istasyonuna girdi. Önce LPG deposunu dolduran sürücü daha sonra benzin almak için pompa değiştirdi. Otomobilin deposuna benzin doldurulduğu sırada bir anda parlama meydana geldi. Alev topuna dönen araç içerisinden can havliyle dışarıya çıkan sürücü yüzünden yaralandı. Parlama sonucu araçta çıkan yangına, yangın tüpleriyle müdahale eden işletme görevleri otomobili güvenlik nedeniyle ittirerek pompalardan uzaklaştırdı. Yüzünden yaralanan araç sürücüsü, çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

PARLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Otomobilde meydana gelen parlama akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde benzin doldurulan otomobilde meydana gelen parlamanın ardından sürücü alev topuna dönen araçtan kendisini can havliyle dışarıya atıyor. Ardından pompa görevlisinin de araçtaki pompayı çekerek önlem aldığı görülüyor. Parlamanın ardından işletmenin müdürü Mustafa Sarıkulak, aracın başına koşarak araçta oluşan yangına, yangın tüpleriyle müdahale ederek olası bir facianın önüne geçiyor.
Olay anını anlatan akaryakıt istasyonu müdürü Mustafa Sarıkulak, aracın LPG almak için pompaya geldiğini belirterek, "Araç pompaya yanaştıktan sonra birazda benzin almak istedi. Benzin pompasına yanaştığı zaman araç LPG tankında kaçak mevcutmuş araçta. Araç tabi elektrik olması hasebiyle benzin verirken araçta patlama meydana geldi, LPG kaçağından dolayı. Tabi içerideki şahıs biraz yandı. Ambulansa ve itfaiyeye haber verdik. Ekipler zamanında geldiler, yetiştiler buraya. Sonra araçta yangın tüpüyle söndürme çalışması yaptık ve istasyonun güvenliği için arabayı kenara itekledik" dedi.

"GAZ KOKUSU GELİYORSA, KONTAĞI ÇEVİRMEDEN ARAÇ KONTROL EDİLMELİ"
Sürücülere gaz kaçağı konusunda tavsiyelerde de bulunan Mustafa Sarıkulak, "Sürücüler mümkün mertebe kontak çevirmeden aracı kontrol etmeleri gerekiyor, LPG kaçağı var mı, yok mu diye. Sürücüler buna dikkat ederse, bu olaylar biraz daha engellenmiş olur" diye konuştu.
Otomobildeki parlamanın gaz kaçağından olduğu belirtilirken, hasar gören otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka çekildi.
(Mustafa Beşer - Ahmet Ataş / İHA)

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