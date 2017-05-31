Akaryakıt firmalarına PKK operasyonunda 8 tutuklama

Askeri birliklere akaryakıt taşıyan firmalara yönelik Batman merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Askeri birliklere akaryakıt taşıyan firmalara yönelik Batman merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Edilen bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığınca, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki askeri birliklere akaryakıt taşıyan firmalara yönelik Batman, Hakkari, Şırnak, Mardin, Bitlis, Siirt ve Sivas illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 29'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Osman Arslan/İHA)