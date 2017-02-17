Akar ve Dunford İncirlik'te görüşüyor

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford ile İncirlik'te bir araya geldi.
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford ile İncirlik'te bir araya geldi. ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'u taşıyan uçak bu sabah 10.45'te Adana'daki İncirlik Üssü'ne indi. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile Dunford'un İncirlik'te gerçekleşen görüşmesinin ardından bir bilgilendirme yapılması bekleniyor.
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