06.02.2017 16:23 Akar, sınır birliklerini ziyaret etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Ceylanpınar'da incelemelerde bulundu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Ceylanpınar'da incelemelerde bulundu.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile Ceylanpınar'a gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a Ceylanpınar Kaymakamı Ahmet Karatepe ve Belediye Başkanı Menderes Atilla eşlik etti. Muratlı Karakolu ve sınırda incelemelerde bulunan Akar, yetkililerden sınır hattında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra ilçeden ayrıldı.

(Uğur Kuş / İHA)

