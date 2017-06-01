Akar kaza alanında incelemelerde bulundu

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Şırnak'taki helikopter kazasının yaşandığı alanda incelemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Şırnak'taki helikopter kazasının yaşandığı alanda incelemelerde bulundu.

TSK'dan yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile birlikte 1 Haziran 2017 tarihinde Şırnak'ta icra edilen şehit uğurlama törenini müteakip 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı karargahını ziyaret ettiği bildirildi. Burada personele hitap eden Orgeneral Akar, elim helikopter kazasında hayatlarını kaybeden şehitleri rahmetle anarak, "TSK'nın her bir ferdi vatanın ve milletin güvenlik ve bütünlüğü için 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla terörle mücadelede büyük kahramanlık ve fedakarlık göstermektedir. Devletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetleri şehit ve gazilerine bir aile samimiyetiyle ve büyük bir onurla sahip çıkmaktadır. Başta PKK terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edilmekte, bölge halkımızın zarar görmemesi için her türlü dikkat ve duyarlılık gösterilmektedir. Bu mücadele en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerini kullandı.

Orgeneral Akar ve beraberindeki heyetin Şırnak Şenoba civarındaki kaza bölgesine giderek incelemelerde bulunduğu, daha sonra bölgeden ayrıldığı belirtildi.

(Uğur Kan Yüksek /İHA)