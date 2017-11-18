18.11.2017 19:03 Akar, 'Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na katıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kanada Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde Nova Scotia'da düzenlenen 'Günümüzün Güvenlik Sorunları' temalı '9'uncu Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na katıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kanada Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde Nova Scotia'da düzenlenen "Günümüzün Güvenlik Sorunları" temalı "9'uncu Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu"na katıldı.

Çeşitli ülkelerden 300 katılımcının iştirak ettiği Forum'un 18 Kasım tarihindeki oturumunda bir konuşma gerçekleştiren Orgeneral Hulusi Akar, bölgesel ve küresel güvenlik sorunları, FETÖ/PDY, PKK/PYD ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile mücadele ve bu mücadele kapsamında uluslararası işbirliği konularında ülkemizin görüş ve önerilerini katılımcılara aktardı.

(Seyid Fatih Poyraz/İHA)

