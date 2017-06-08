Akar gazilerle iftarda bir araya geldi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Ankara Garnizonunda görevli general, amiral ve eşlerinin katılımıyla Ankara'da ikamet eden 284 gazi ve ailelerine iftar verdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Ankara Garnizonunda görevli general, amiral ve eşlerinin katılımıyla Ankara'da ikamet eden 284 gazi ve ailelerine iftar verdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve eşinin ev sahipliğinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ve Ankara Garnizonunda görevli general, amiral ve eşlerinin katılımıyla Ankara'da ikamet eden 284 gazi ve ailelerine Gazi Orduevi'nde iftar yemeği verildiği kaydedildi. Açıklamada, "Yemekte vatanın her karış toprağını canlarını ortaya koyarak koruyan gazilerimiz ve değerli aileleri ile görüşülmüş, dilek ve istekleri alınmıştır" denildi.

