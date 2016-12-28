Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Akar'dan sürpriz ziyaret
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Akar'dan sürpriz ziyaret

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, akşam saatlerinde Malatya'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, akşam saatlerinde Malatya'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
Akşam saatlerinde beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile birlikte Malatya'ya gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ilk olarak 2.Ordu Komutanlığı Karargahı'nı ziyaret etti. Burada 2.Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel'den bölgedeki son gelişmeler üzerine brifing aldığı öğrenilen Akar ve beraberindekiler daha sonra Malatya Valisi Mustafa Toprak'ı makamında ziyaret etti.
Valilik girişinde Vali Toprak ve vali yardımcıları tarafından karşılanan Genelkurmay Başkanı Akar ile Hava Kuvvetleri Komutanı Ünal makama geçerek bir süre Vali Toprak ile görüştü. Basın mensuplarının içeri alınmadığı ziyaret sonrası Genelkurmay Başkanı Akar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ünal Malatya Erhaç Havaalanına geçti. Ziyaret sırasında Valilik çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

AKAR'DAN MORAL ZİYARETİ
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile birlikte, Malatya Valiliği, 2'nci Ordu Komutanlığı ve 7'nci Ana Jet Üs 171'nci Filo Komutanlığı karargahlarını ziyaret etti.
Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile birlikte, Malatya Valiliği, 2'nci Ordu Komutanlığı ve 7'nci Ana Jet Üs 171'nci Filo Komutanlığı karargahlarını ziyaret ederek, 171'nci Filo Komutanlığının tüm personelini, pilotlarını icra edilen hava harekatlarında gösterdikleri üstün cesaret, feragat ve başarılarından dolayı tebrik etti, moral ve motivasyon desteğinde bulundu.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Selendi'de eğitime kar engeli
İlk 15 dakika golsüz bitti
Rusya Büyükelçiliğine havan toplu saldırı
Ziraat Türkiye Kupası
Anayasa değişiklik teklifinde yeni gelişme
Akar'dan sürpriz ziyaret
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Selahattin Demirtaş'ın istediği oldu
Selahattin Demirtaş'ın istediği oldu
Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı Meteoroloji saat verdi
Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı Meteoroloji saat verdi
ABD'den PKK'ya Sincar çağrısı
ABD'den PKK'ya Sincar çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzülerek söylüyorum...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzülerek söylüyorum...
Gezici Araştırma Şirketi'nden Başkanlık anketi!
Gezici Araştırma Şirketi'nden Başkanlık anketi!
Erdoğan'dan Şener Şen'e sinema ödülü! Sosyal medyadan linç girişimi
Erdoğan'dan Şener Şen'e sinema ödülü! Sosyal medyadan linç girişimi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Narkotik ekipleri yılbaşı önceki uygulama yaptı
Narkotik ekipleri yılbaşı önceki uygulama yaptı
Selendi'de eğitime kar engeli
Selendi'de eğitime kar engeli
İlk 15 dakika golsüz bitti
İlk 15 dakika golsüz bitti
Rusya Büyükelçiliğine havan toplu saldırı
Rusya Büyükelçiliğine havan toplu saldırı
Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası
Anayasa değişiklik teklifinde yeni gelişme
Anayasa değişiklik teklifinde yeni gelişme
Akar'dan sürpriz ziyaret
Akar'dan sürpriz ziyaret
Tuzlaspor-Galatasaray maçı CANLI ANLATIM
Tuzlaspor-Galatasaray maçı CANLI ANLATIM
Avcı sonuçtan memnun
Avcı sonuçtan memnun
Medipol Başakşehir, gruptan çıkmayı garantiledi
Medipol Başakşehir, gruptan çıkmayı garantiledi
FETÖ davası sanıkları savunma yaptı
FETÖ davası sanıkları savunma yaptı
HDP Genel Başkan Yardımcısı Tuğluk tutuklandı
HDP Genel Başkan Yardımcısı Tuğluk tutuklandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English