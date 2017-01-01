01.01.2017 12:15 Akar'dan İstanbul'daki saldırıya tepki

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar, İstanbul Ortaköy'de gece kulübüne yapılan terör saldırısına tepki gösterdi. AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar, İstanbul Ortaköy'de gece kulübüne yapılan terör saldırısına tepki gösterdi.



Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Akar, terör saldırılarındaki asıl hedefin milletin birlik ve beraberliği olduğunu belirterek, sivillere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu kaydetti. Terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları gerçekleştirirken İslami değerleri ön plana çıkardığını ancak bu durumun İslam dini ile hiçbir alakasının olmadığını vurgulayan Akar, "Bizim dinimiz de esas olan ırkı, dini, dili ne olursa olsun tüm insanların barış ve kardeşlik içerisinde yaşamasıdır. İslam dininde katliama ve vahşete yer yoktur. IŞİD ırk, dil, din ve mezhep ayırımı yapmadan, kadın, çoluk-çocuk, yaşlı, hasta demeden dünyada eşi ve benzeri görülmemiş bir vahşet uyguluyor. Bu yapı masum sivil insanları katlediyor. Bunlar insanlığa karşı en ağır suçlardan birini oluşturan soykırım suçunu oluşturmaktadır" dedi.



Herkesi tüm insanlık için büyük bir tehdit oluşturan bu yapıya karşı kesin tutum almaya çağıran Akar, şunları kaydetti:



"AK Parti olarak, uluslararası toplumun, insanlığa karşı işlenen bu ağır suçlara, oluşan yapıya karşı geciken ve yetersiz müdahalelerini daha somut ve daha etkili olarak ortaya koymasını bekliyoruz. Toplumun tüm kesimleri olmak üzere herkesi bu saldırılara karşı duyarlı olmaya ve bu vahşete karşı tepkilerini demokratik bir şekilde ortaya koymaya çağırıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

