Akar, Atina'da Genelkurmay Başkanları Toplantısına katıldı

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Yunanistan'da Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısına katıldı.
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Yunanistan'da Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısına katıldı. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Yunanistan'da temaslarına devam ediyor. Akar, Atina'da düzenlenen 11'inci Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısına katıldı. Hulusi Akar'ı, toplantıda Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos karşıladı. (Manol Kostidis/İHA)
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