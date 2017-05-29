'Akar'a, Gülen ile görüşme teklifi yapmam mümkün değil'

Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin açılan çatı davada savunma yapan Akıncı 4. Anajet eski Üs Komutanı Hakan Evrim, darbe girişimi gecesi Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı örgüt lideri Fetullah Gülen ile görüştürmek istediği iddialarını kabul etmedi.

Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin açılan çatı davada savunma yapan Akıncı 4. Anajet eski Üs Komutanı Hakan Evrim, darbe girişimi gecesi Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı örgüt lideri Fetullah Gülen ile görüştürmek istediği iddialarını kabul etmedi.

Evrim, "Böyle bir ifade ağzımdan çıkmamıştır. Gülen ile ne görüştüm ne de aradım. Ben odadan çıktıktan sonra Gülen'in adı geçtiyse bilemem. Gülen ile görüşme teklifi yapmam mümkün değildir" dedi. Mahkeme Başkanı, Evrim'e olay gecesi kayıtta olan kameralardan elde edilen fotoğrafları göstererek sivil sanıklardan Kemal Batmaz'a cephe selamı verip vermediğini sordu.

Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davanın altıncı celsesi başladı. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsündeki duruşma salonunda görülen davaya sanıklar, taraf avukatları, müştekiler ve sanık yakınları katıldı. Darbe girişimi sırasında Akıncı 4. Anajet Üs Komutanı olan eski Tuğgeneral Hakan Evrim, ne darbe girişimi ile ne de FETÖ ile bağlantısı olmadığını öne sürdü.

Tüm karargah ve birliklerdeki kamera kayıtlarının kayıtta olmasının darbe teşebbüsüne aykırı olduğunu savunan Evrim, "Böyle bir planda tüm kameraların kayıt altında olmaması gerekmez miydi? Darbenin merkezi olduğu iddia edilen 143. Filo'daki kamera tüm olan biteni kaydetmiştir. Darbede etkin rol oynadığı iddia edilen askerler kamera altındayken, sivil zevatın hiçbiri kamerada görüntü vermiyor. Bu bir tesadüf müdür yoksa kameranın yerini biliyorlar mıydı? Yoksa orada hiç bulunmamışlar mıydı?" ifadelerini kullandı.



"DARBE TSK ÜRÜNÜ DEĞİLDİR"

Evrim, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının ele geçirilmiş iken, AK Parti binası, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM gibi yerlerin ele geçirilme harekatı yapılmamasının, harekat için uygun bir eylem olmadığını söyledi. Evrim, "Bu tezat darbenin TSK ürünü olmadığını ortaya koyan en önemli unsurdur" dedi.



"DARBENİN EN KRİTİK HAMLESİ HOLLYWOOD YAPIMI BİR KOMEDİ FİLMİNE BENZEMEKTEDİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tatil yaptığı Marmaris'te ele geçirilmesi için yapılan planlamayı değerlendiren Evrim şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanının darbeciler tarafından ele geçirilmesi şah, mat hamlesidir. Dolayısıyla en mükemmel planlamanın bu faaliyetlerde olması gerekirdi. Cumhurbaşkanının Marmaris'te tatil yaptığı, yer konusunda sıkıntı yaşanacağı durumda Amerikalılardan yardım alınacağı belirtiliyor. Daha planlamanın başında yer konusunda sıkıntı yaşandığı ortadadır. Yer tespitinin yapılmadığı, İHA sistemleri ile bölgenin havadan gözetlenmediği, tatil köyüne giriş çıkışların kontrol altında tutulmadığı, herhangi bir dinleme faaliyeti yapılmadığı anlaşılmaktadır. Bu tedbirleri ortalama düzeydeki bir vatandaşın bile düşünmesi gerekirken, bu önemli harekatın eksik yapılması anlaşılır bir durum değildir. Cumhurbaşkanının yeri bulunmadığı zaman Amerikalılardan yardım talep edilmiş midir? Bu konu iddianamede yer almıyor. Bu darbenin Amerikalılar ile bağlantısı nedir? Hangi Amerikalılar bu darbeye yardım etmek istemiştir? Darbenin en kritik hamlesi Hollywood yapımı bir komedi filmine benzemektedir."



"DARBE SONRASI İSTEDİĞİM MAKAMDA GEÇEBİLİRDİM"

Yurtta Sulh Konseyi üyesi olduğu ve atama listesinde Milli Eğitim Müsteşarı olarak atandığı iddialarına yanıt veren Evrim, "Eğer ben bu konseyin bir üyesi olsaydım bu görevlendirme listesindeki en fiyakalı, en etkin göreve kendi adımı yazdırmaz mıydım?" diye sordu. Mahkeme Başkanı Dik'in, "o fiyakalı görev ne?" sorusunu yöneltmesi üzerine Evrim, "Onu bilmiyorum ama Milli Eğitim Müsteşarı olarak yazdırmazdım kendimi. Neticede ben olayın en merkezinde yer alıyordum. Çünkü Üs komutanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki en prestijli bir görevdi. Eğer gözüm daha yükseklerdeyse hiçbir yere adımı yazdırmayıp, darbe sonrası istediğim makamda geçebilirdim. Tüm bunlar bile konseyde olmadığımı göstermektedir" diye konuştu.



SÖZDE DARBECİLER KENDİSİNİ DE ENTERNE ETMİŞ

Evrim, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın darbe girişiminin başına geçmesi için ikna etmeye çalışan konsey üyelerinin arasında olduğu iddialarına ilişkin, "Konseydeki hiçbirini tanımıyorum. İddianamede adı geçen örgüt ile herhangi bir bağım yoktur. Eğer ben bu iddia edilen Konseyde yer alsaydım iddianameye göre Ocak 2015'den başladığı iddia edilen darbe girişimi planlamasında yer almam gerekirdi. Böyle bir faaliyette hiç bulunmadım. Vatanına milletine sadakatle bağlı olan bir askerim. Daha önceden birlikte görev yapmış, ortak hatıraları olan kişiler birbirlerini ikna edebilirler. Ayrıca yaş olarak uygun olmakta ikna edecek kişide bulunması gereken özelliklerdir. Ben Genelkurmay Başkanı ile hiç tanışmadım. Dolayısıyla kendisini ikna edebilecek TSK'daki en son kişilerden biriyim. Genelkurmay Başkanının helikopter ile Üsse ineceğini duydum. Enterne edilerek 143. Filonun dışında bulunmam, telefonumun alınması nedeniyle olanlardan haber olamadım. Eğer bu harekatın içinde olsaydım Genelkurmay Başkanı karargaha getirilince bizzat onu ben karşılardım. Genelkurmay Başkanının yanına karargaha gitmem gerektiğini oradaki silahlı ekip bana dikte etti. Yanıma iki silahlı kişi vererek karargaha götürdüler. İçeriye girdiğimde Genelkurmay Başkanının rahat tavrıyla saygı, sevgi içinde konuştuğunu gördüm. Komutana bakarak 'hoş geldiniz' dedim. Ben geçip tek boş koltuk olan makamımdaki koltuğumu öne doğru çektim. Koltuğu çekerken makam telefonunun ve televizyonun kablolarının kesilmiş olduğunu fark ettim. İçeride birkaç tümgeneral ve siviller vardı. Ben odada sadece Genelkurmay Başkanını, Akın Öztürk'ü ve Kubilay Selçuk generali tanıyorum. Yapılan tüm konuşmaları sadece dinledim ve hiçbir şey söylemedim" şeklinde konuştu.



"GENELKURMAY BAŞKANININ ORAYA ZORLA GETİRİLDİĞİNİ BİLMİYORDUM"

Genelkurmay Başkanı Akar'ın alıkonulduğu odada o gece yaşananlar hakkında konuşulduğunu aktaran Evrim, "Televizyondan bir bildiri yayınlandığı, Genelkurmay Başkanlığından bazı mesaj emirleri geldiği söylenildi. Ben ise cep telefonumun alındığı için olanları anlamaya çalışıyordum. Genelkurmay Başkanı ülkenin durumuna ilişkin bildiride belirtilen şikayetlere kendisinin de katıldığını, hatta iktidar partisinden bazı milletvekillerinin bu konulardaki benzer serzenişleri bizzat kendilerine söylediklerini belirtti. Genelkurmay Başkanı, toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla hep birlikte hareket edilerek ülkenin yüzeye çıkarılması gerektiğini söyledi. Mesela Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, parti içi muhalefet, muhalefet partileri, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kanaat önderlerinin katılımıyla ülkedeki sorunların çözülebileceği yönünde sözler sarf etti. Eğer istenirse bu kişilerle görüşülmesinin faydalı olabileceğini kendisine ifade ettiler. Bu ana kadar ben hep dinledim, tek kelime dahi etmedim. Benim gördüğüm kadarıyla oradakilerin Genelkurmay Başkanını ikna etmeye çalışmasından ziyade, Genelkurmay Başkanı farklı bir yaklaşımla fikir üreterek daha güçlü çözüm alternatifleri sunmak suretiyle oradakileri yönlendiriyordu. Ben Genelkurmay Başkanının oraya zorla getirildiğini bilmiyordum. İçeridekiler saygı, sevgi içinde davranıyordu. O ana kadar Genelkurmay Başkanını ikna etmem söz konusu olmadı" diye konuştu.



"GÜLEN İLE GÖRÜŞTÜRME TEKLİFİ YAPMAM MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Evrim, odadan çıkması esnasında Genelkurmay Başkanı Akar'a telefon görüşmesi yapabileceğini söylediğini anlatarak, "Kendisine, 'komutanım bu kapsamda söylediğiniz muhalefet, STK, kanaat önderlerinden görüşmek istediğiniz biri varsa telefonla sizi görüştürebilirler' dedim ve dışarıya çıktım. Benim içeride ettiğim tek cümle budur. Gülen ile görüştürmek istemekle suçlanıyorum. Böyle bir ifade ağzımdan çıkmamıştır. Gülen ile ne görüştüm ne de aradım. Ben odadan çıktıktan sonra Gülen'in adı geçtiyse bilemem. Ben Gülen'in numarasını bilmem. Kendisiyle de hiç görüşmedim. Gülen ile görüştürme teklifi yapmam mümkün değildir. Ben vatanın milletine, yeminine sadakatle bağlı olan bir askerim, terörist değilim" iddialarında bulundu.



"KEMAL BATMAZ'I TANIMIYORUM"

Mahkeme Başkanı Dik, sanık Evrim'e olay gecesi kayıtta olan kameralardan elde edilen fotoğrafları gösterdi. Evrim, fotoğraflardan birinin kendisi olduğunu, diğerlerinin ise kendisini 'andırdığını' söyledi. Dik, darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü'nde olan sivil sanıklardan Kemal Batmaz'a 'sen kimsin?' diye sorup sormadığını sorması üzerine 'Kendisini hiç tanımıyorum' cevabını verdi.



"BATMAZ'A CEPHE SELAMI VERMEDİM"

Davanın savcısı "Fotoğraflarda Batmaz'a cephe selamı verdiğin gözüküyor" sorusunu yöneltti. Evrim, "Öyle bir selam vermedim. Ben gittiğimde bu video bana savcılık tarafından gösterilmedi. Gösterilseydi vermediğimi söylerdim. Kendisine asla ve asla cephe selamı vermedim" ifadelerini kullandı.

(Abdullah Sarıca /İHA)