'Akademisyenler imamı' saklandığı evde yakalandı

Sivas'taki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'Sivas akademisyenler imamı' olduğu iddiasıyla 11 aydır aranan Veysel Tıkaç, polis ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sivas'taki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'Sivas akademisyenler imamı' olduğu iddiasıyla 11 aydır aranan Veysel Tıkaç, polis ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

15 Temmuz'daki FETÖ/PDY'nin darbe girişimin ardından soruşturmalar kapsamında hakkında 'Sivas akademisyenler imamı' olduğu iddiasıyla 25 Temmuz 2016'da yakalama kararı çıkarılan Veysel Tıkaç'ı 11 aydır her yerde arayan polis ekipleri, şahsı 1 ay önce teknik takibe aldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu Tıkaç, 2 gün önce akşam saatlerinde Sivas'ta saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Tıkaç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öğretmen olduğu öğrenilen şüphelinin üniversitede doktora eğitimi aldığı öğrenildi.

(Uğur Yiğit/İHA)