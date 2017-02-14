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Akademisyen Necmiye Alpay'a 8 yıla kadar hapis istemi
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Akademisyen Necmiye Alpay'a 8 yıla kadar hapis istemi

Akademisyen Necmiye Alpay'ın yargılandığı davada görüşünü açıklayan savcı 8 yıla kadar hapsini istedi.

Akademisyen Necmiye Alpay'ın yargılandığı davada görüşünü açıklayan savcı 8 yıla kadar hapsini istedi.
Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışmak için bir günlük Nöbetçi Genel Yayın Yönetmeni olan Dilbilimci akademisyen Necmiye Alpay'ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 22'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Necmiye Alpay ve avukatları katıldı. Sanık Alpay duruşmada, kapatılan Özgür Gündem Gazetesinin 5 Haziran 2016 tarihinde Nöbetçi Genel Yayın Yönetmeni olduğunu söyledi. Sanık Alpay'ın avukatları ise müvekkillerinin dava konusu eylemini dayanışma amacıyla yaptığını ve kendilerine göre hukuki sorumluluğu olmadığını belirtti.
Sanık ve sanık avukatlarının savunmalarının ardından, Cumhuriyet Savcısına esasa ilişkin görüşü soruldu. Savcı Burhan Temtek mütalaasında, sanığın olay tarihi itibariyle Özgür Gündem Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni olduğunu belirterek, "Gazetenin 5 Haziran 2016 tarihli sayısının 6'ncı sayfasında yer alan 'Ulusal birlik özgürleştirir' başlıklı haber ve içerisinde 'Ulusal kongre çağrısı' alt başlıklı haber içeriğinde genel anlamda PKK terör örgütü ve alt yapılanmalarının propagandasının yapıldığı, KCK yürütme konseyi eş başkanının açıklamalarına yer verildiği" ifadelerini kullandı.

"HABER İÇERİĞİNDE ÖRGÜT PROPAGANDASI YAPILMIŞTIR"
Aynı tarihli gazetenin 9'uncu sayfasında '10 Bin JÖH-PÖH'e karşı 140 YPS'li' başlıklı haber içeriğinde de aynı örgütün propagandası yapıldığı vurgulanan mütalaada, "8'inci sayfada 'HPG: Ameddeki eylemde 8 asker öldü' başlıklı haber içerisinde PKK terör örgütü ve alt yapılanması olan HPG'nin basın açıklamasına yer verildiği, böylece sanığın atılı suçları işlediği anlaşılmaktadır" denildi. Savcı, sanık Alpay'ın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıldan 8 yıla kadar hapsini istedi.
Sanık avukatları savcının görüşüne karşı savunma yapmak için süre verdi. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.
(Başak Akbulut / İHA)
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