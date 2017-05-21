AK Partililer Ankara Arena'ya akın etti

'AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin yapılacağı Ankara Arena'yı sabah saatlerinden itibaren partililer doldurmaya başladı.
"AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi"nin yapılacağı Ankara Arena'yı sabah saatlerinden itibaren partililer doldurmaya başladı. Kongrenin yapılacağı Ankara Arena'ya gelen partililer tek tek aranarak kongre alanına alınmaya başladı. Kongre nedeniyle Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane kavşağı arası ile giriş ve çıkışları, Baruthane Kavşağı- Ulus Kavşağı arası, İstanbul Caddesi-Baruthane Kavşağı arası çift taraflı yan varyantlar), Hipodrom Caddesi-Talatpaşa Bulvarı (Ulaştırma Kavşağı ile Opera Köprüsü arası tüm giriş ve çıkışları/Gar Kavşağı alt geçidi dahil) ve Kazım Karabekir Caddesi'nin (Anadolu Meydanı-İstanbul Caddesi arası) araç trafiğine kapatıldı. (İlker Turak - Ömer Çetin - İbrahim Berat Yılmaz / İHA)
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