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AK Partili vekilden mağdur vatandaşlara sevindirici haber
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AK Partili vekilden mağdur vatandaşlara sevindirici haber

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde TOKİ konutlarından ev sahibi olmak isterken mağdur olan vatandaşlarla ilgili yaşananlara kayıtsız kalamayacaklarını belirterek, TOKİ arazisinin müsait olduğunu, sosyal konut anlamında 2+1 dairelerden ne kadar talep olursa çok hızlı bir şekilde yatırım yapılıp teslim edileceğini söyledi.

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde TOKİ konutlarından ev sahibi olmak isterken mağdur olan vatandaşlarla ilgili yaşananlara kayıtsız kalamayacaklarını belirterek, TOKİ arazisinin müsait olduğunu, sosyal konut anlamında 2+1 dairelerden ne kadar talep olursa çok hızlı bir şekilde yatırım yapılıp teslim edileceğini söyledi.
Milletvekili Eldemir yaptığı açıklamada, "Bozüyük'te 2014 yılında TOKİ Genel Müdürlüğü tarafından 2'inci etap TOKİ konutları yapılmaya başladı. 2016 yılının Eylül ayında da konutlar teslim edildi. Kalan konutların satışı noktasında TOKİ bu konuda değişik yollara başvurarak konutları satmak için gayret sarf etti. İlçemizde de bu konutlara gerekli talep bir yılda ancak toplanabildi. Bunların satışıyla ilgili olarak da kamuoyundaki dezenformasyonlarla birlikte satış hızı düşük idi. Sonuç itibariyle dairelerin teslim edilmeye başladığı tarihten bugüne kadar daha önce satış sözleşmesi imzalayıp da satış akdini tamamlayamayan 14 tane hemşehrimizin boşalan yerleriyle alakalı olarak da TOKİ tarafından açık satış ilanına çıkıldı. TOKİ'nin yapmış olduğu bu ilan neticesinde vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz, bu satışın gerçekleşeceği banka şubesi önünde kuyruk oluşturmaya başlamış. Aslında bu beklenen bir durum değil. Daha önceki ilanlarda bu konutlar uzun süre bekleyip satılmamasına rağmen birden oradaki konutların güzelliği ve işlevselliği ve şu anda oturan hemşehrilerimizin de oradaki rahatlığı göz önünde bulundurulunca burada bir talep patlaması oldu. Geçen Perşembe gününden itibaren hemşehrilerimizin banka önünde kuyruğa girmiş olduklarını öğrenmiş olduk. Bu tabi ki üzücü bir durum. Zor şartlar altında kış ikliminde eksi 15 derece hava sıcaklığı yaşanıyor. Ama insanlar başını sokabilecekleri bir daire alma umuduyla da orada sıkıntı çekip beklemişler. O arada buradaki sıralamada da sıraya giremeyenlerde de, hatta 14 daire olmasına rağmen daha fazla vatandaşımız kuyrukta bekleyerek acaba biri vazgeçer mi, ondan sonraki zamanda bize hak tanınır mı umuduyla çok sayıda vatandaşımız beklemiş. Bunun akabinde TOKİ'ye gelen şikâyetler sonucu TOKİ bir sonuca karar vermiş. Buradaki sıkıntıyı sıralama ile değil, müracaat edenler arasında kura çekimi olacağına karar verilmiş. Bu süre zarfında bizleri de arayanlar oldu. Evimizde hastamız var, çalışıyorum, gelemiyorum gibi sebeplerden dolayı bekleyemediklerini belirttiler. Bu gibi durumlar ve TOKİ'ye gelen şikâyetler doğrultusunda TOKİ Başkanı Sayın Ergün Turan Bey ile görüştük. Burada taleple ilgili ciddi anlamda istek ve arzu var. Biz bu arzuları yerine getirmek durumundayız" dedi.
"Buradaki hemşehrilerimizin bir taraftan bu hava şartlarında sırada beklemeleri, bir taraftan talepte bulunanların olmasına kayıtsız kalamayız" diyen Eldemir, "Sağ olsun TOKİ Başkanımız bize arazinin müsait olduğunu, sosyal konut anlamında 2+1 dairelerde ne kadar talep olursa çok hızlı bir şekilde yatırım yapılıp teslim edileceği noktasında söz verdi. Bundan sonra şunu takip edeceğiz. Bir milletvekili olarak bize düşen şudur; burada bankaya yapılan müracaat sayısına bakıp, ondan sonra TOKİ ile görüşüp burada konut temin etmek isteyenlerin önünü açacağız. Kimsenin en ufak bir tereddüdü olmasın, her türlü şartı zorlayarak hemşehrilerimize daire yapıp onları konut sahibi yapma arzusundayız" diye konuştu.
(İsmet Cep /İHA)
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