AK Partili vekil ısırıldı mı? Adli Tıp raporu açıklandı

TBMM'de Anayasa görüşmelerinin gerçekleştiği sırada çıkan kavgada bacağından ısırılan AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta Adli Tıp'dan rapor aldı.

Ankara Adli Tıp Şube Müdürlüğünde hazırlanan ve Adlı Uzman Doktor Barış Akduman imzalı raporda , " tespit edilen lezyolun ısırma ile husülü mümkün olduğu kanaatine varılmakta” bilgilerine yer verildi.

"DİŞ İZİYLE UYUMLU" DENİLDİ

Twitter hesabından bir fotoğraf yayınlayan Milletvekili Balta, “TBMM'de CHP'li milletvekili tarafından bacağımdan ısırıldım. Arkadaşlar merak etmeyin bütün aşıları yaptırdım” ifadelerini kullanmıştı.

CHP İDDİALARA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Yaşanan kavga sonrası eleştirilere basın toplantısıyla yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ısırma iddialarıyla ilgili olark şunları söylemişti: "Dün büyük bir arbede yaşandı. O arbede sırasında kim eğilsin de kimin ayağını ısırsın. Tayyar, bir ayaktaki üzücü, yaralanma görüntüsü üzerinden utanmadan, sıkılmadan, 'ne dersem ne kadar çok kişiyi yanıltırım, kendi rekorumu kırarım' diye bir algı operasyonu yapıyor. Ayağındaki görüntü olan milletvekillerine bunun nasıl olduğunu sorun. Bir milletvekili 'o arbedede eğildi, ayağımı ısırdı derse' gelsin Tayyar da beni ısırsın. Bu kadar inanılmaz, büyük yalanı bir milletvekili nasıl atabildiğine inanamıyor. Öyle bir şey mümkünse o zaman Tayyar'ın kendi kulağını da ısırması mümkündür."