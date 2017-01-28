AK Partili vekil Hazar Gölü'nün altında 'evet' dedi

Hazar Gölü'ndeki batık kente eksi 16 derecedeki soğuğa rağmen dalış yapan AK Parti Elazığ milletvekili Metin Bulut, ünlü su altı fotoğrafçısı Bedri Sincar ve eğitmen Suat Toksun 'Son nefesimize kadar evet' pankartı açtı.

Hazar Gölü'ndeki batık kente eksi 16 derecedeki soğuğa rağmen dalış yapan AK Parti Elazığ milletvekili Metin Bulut, ünlü su altı fotoğrafçısı Bedri Sincar ve eğitmen Suat Toksun 'Son nefesimize kadar evet' pankartı açtı.

Sivrici Belediyesi ev sahipliğinde AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut'un girişimleriyle referandum sürecine start verilmek için etkinlik düzenlendi. Hissedilen sıcaklığının eksi 16 dereceyi gösterdiği havada, milletvekili Bulut ile birlikte dünyaca ünlü su altı fotoğrafçısı Bedri Sincar ve eğitmen dalgıç Suat Toksun Hazar Gölü'ndeki batık kente dalış yaptı. Dalış yapan ekip, batık kenti görme fırsatı buldu. Suyun altında milletvekili Bulut ile birlikte eğitmen Toksun, 'Son nefesimize kadar evet' yazalı pankartı açarken, Sincan'da o anları görüntüledi.

İlk amaçlarının ilçenin tanıtımına katkı sağlamak olduğunu belirten AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, "Yeni bir anayasa değişikliği mecliste oylandı ve 339 oyla geçti. Nisan ayının ilk haftasında da bunu halkımızın onayına sunucağız. Buradaki kanaatimizi ve 'evet' dediğimizi belirtmek için bu mesajı suyun altında verdik. 'Son nefesimize kadar evet' diyeceğiz. Bu kampanyayı bir şekilde de başlatmış oluyoruz" dedi.



"BAŞKANLIK SİSTEMİ MİLLETİN ELİYLE OLACAK"

Türk siyasi tarihinin hayallerinden bir tanesinin gerçek olacağını aktaran Bulut, "Sultan Hamit döneminde hayal edilen pek çok şeyi Allah nasip etti. 2 kıtayı suyun altından birbirine bağladık. Bu sultan Abdulhamit'in hayaliydi. Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar da Türk siyasetinde önemli rol oynamış tüm büyük siyasetçilerin hepsinin bir hayali vardı. Oda başkanlık sistemiydi. Bu dönem o da gerçekleşecek. Bunun da gerçekleşmesi bu milletin eliyle olacak" diye konuştu.

Hazar Gölü'nün ve batık kentin önemli bir turizm potansiyeline sahip olacağına inandığını aktaran ve bugün suyun altında son nefeslerine kadar evet dediklerini vurgulayan Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak da, artık Ortadoğu liderliğini yapabilen bir insana bunu teslim etmek gerektiğini söyledi. Irmak, "Oda Cumhurbaşkanımızdır. Türkiye'deki siyaset ve Ortadoğu'daki liderlik boşluğunu dolduran birisidir. Artık buna bizim ihtiyacımız var. Tek yürek olup yine 15 Temmuzlar ve muhtıralar olmaması için yetkiyi milletin, sahibine vermesi gerekiyor" diye konuştu.



"NE DÜNYADA NE DE TÜRKİYE'DE BÖYLE BİR YER YOK"

Dünyayı ve Türkiye'yi gezerek su altı çekimleri yaptığını ifade eden ünlü su altı fotoğrafçısı Bedri Sincar, "Sivrice gibi ve Elazığ gibi 3 tarafı göllerle çevrili ne Avrupa'da nede dünyada görmedim. Bir tarafta Kayak merkezi bir tarafta ise göl. Daha büyük aktiveteler ve su sporları gibi faaliyetler hepr beraber yapacağız. Çok güzel bir yer burası" şeklinde konuştu.

(Kamil Cankılıç / İHA)