AK Partili Mercan suikastinde 19 gözaltı

AK Parti Diyarbakır'ın Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan'a yönelik düzenlenen suikastin ardından başlatılan operasyonlarda 19 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlardan 2'sinin suikastle direkt bağlantılı olduğu bildirildi.

AK Parti Diyarbakır'ın Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan'a yönelik düzenlenen suikastin ardından başlatılan operasyonlarda 19 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlardan 2'sinin suikastle direkt bağlantılı olduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre dün gece evinin önünde terör örgütü mensupları tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan suikastinin ardından Diyarbakır merkez ve Lice ilçesinde tespit edilen evlere baskınlar düzenlendi. Terörle Mücadele Şube ve Özel Harekat Şube müdürlüğü ekiplerinin müşterek yaptığı operasyonlarda toplam 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar ifadelerine başvurulmak üzere Lice İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, zanlılardan 2'sinin suikast ile bağlantılı olduğu belirtildi.

Güvenlik kuvvetleri tarafından Diyarbakır merkez ve Lice ilçesinde belirlenen adreslere yönelik baskınlar devam ederken, kırsalda da teröristlere yönelik operasyonların hız kesmeden sürdürüldüğü belirtildi.

