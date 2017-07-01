AK Partili Mercan son yolculuğuna uğurlandı

Gece yarısı evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Gece yarısı evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan, dün gece yarısı evinin önündeyken teröristlerin silahlı saldırısına uğramış, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Mercan'ın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Lice ilçesine getirilen Mercan'ın cenazesi, Samparos mezarlığında defnedildi. Mercan'ın cenazesini ardından yakınları sinir krizleri geçirirken, terör örgütüne lanet yağdırıldı. İlçede, teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı. (Aydın Yorat/İHA)
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