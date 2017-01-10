Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
AK Partili Deligöz: 'Ulan alın açık oy kullanıyorum, ne yapacaksınız?' dedim
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

AK Partili Deligöz: 'Ulan alın açık oy kullanıyorum, ne yapacaksınız?' dedim

Anayasa değişikliğinin görüşülmesine ilişkin gizli yapılması gereken Meclis oylamasında, kullandığı oyu objektiflere poz vererek gösteren AK Partili Orhan Deligöz, RS FM'de konuştu. CHP’lilerin kendisini 'tahrik ettiği' için açık oy kullandığını belirten Deligöz, gizli oylamanın zaman kaybı olduğunu iddia etti.

'Partili cumhurbaşkanlığı' sistemini getirecek yeni anayasa teklifinin Meclis'te görüşülmesine ilişkin oylamada bazı AK Partili milletvekilleri açık oy kullandı. RS FM'de Yavuz Oğhan'ın hazırlayıp sunduğu 'Bidebunudinle' programında konuşan AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, açık oy kullanmasının nedeninin CHP'li vekillerin kendisini tahrik etmesi olduğunu söyledi. ​Deligöz, "Aslında başta böyle bir niyetim yoktu ama baktım kabinlerin önünde 15-20 CHP'li, hepsinin elinde bir kamera, sürekli çekiyorlar. Ben de ‘Siz kimsiniz kardeşim? Ne çekiyorsunuz?' diyerek, ‘Ulan alın, açık kullanıyorum. Ne yapacaksınız? dedim" ifadelerini kullandı.

'CHP'LİLER İNSANI BE-HUZUR EDİYOR, ASIL ONLAR YARGILANMALI'

Gizli oylama sırasında 'zaman kaybı' yaşandığını öne süren Deligöz, "Arzu eden perdeyi kapatır, kullanır ama bu bir zaman kaybı. Öğleden sonra başlanmış oylamaya, gecenin yarısı olmuş, yok soru önergeleri, yok bilmem ne tartışması, insanı be-huzur ediyor bu CHP'li vekiller" dedi. Açık oy kullanmanın usulsüz olmadığını, asıl usulsüzlük yapanların çekim yapan CHP'li vekiller olduğunu iddia eden Deligöz, "Yayın yasağı varken çekim yapan CHP'lilerin tavırları usulsüz ve hukuksuzdur. Asıl onlar sorgulanmalı ve yargılanmalı" diye konuştu.

'AYM'DEN MEDET UMANLAR AVUCUNU YALAR'

Deligöz, genel seçimlerde de açık oy kullanılabildiğini iddia ederek, kendisinin açık oy kullanmasına dair Anayasa Mahkemesi'ne yapılacak itirazların geçersiz olacağını savundu. Deligöz, "Anayasa Mahkemesi'nden medet umanlar avucunu yalar. Bundan bir şey çıkmaz" dedi.

'BANA GÖZDAĞI VERMEK İÇİN KARDEŞİMİ TUTUKLADILAR'

Deligöz, kullandığı oyu göstermesinin nedeninin kardeşinin FETÖ soruşturması kapsamında önce tutuklanıp ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması olduğu iddiasına ise şöyle yanıt verdi: "Biz Milli Görüşçü bir aile geleneğine sahibiz. FETÖ bizden, biz onlardan hoşlaşmayız. Eğer kardeşimle ilgili iddia doğru olsaydı 15 Temmuz'un hemen ardından tutuklanırdı. Ben FETÖ terörist başının annesinin Ermeni, babasının Yahudi olduğunu söyledikten sonra kardeşim tutuklandı. Ne zaman ki FETÖ terörist başını getirip asacağımızı söyledim, bana gözdağı olsun diye kardeşimi tutukladılar."

 
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Adana'da pompalı tüfekle market soygunu
Hatay'da göçmen kaçakçılığından 5 kişi tutuklandı
Gazeteciler dayanışma gecesinde buluştu
Adana'da pompalı tüfekle market soygunu
Karda mahsur kalan çobana 3 gün sorna ulaşıldı
Okula gönderilmeyen iki çocuk koruma altına alındı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
CHP'li vekilden tehdit: İç savaş çıkar
CHP'li vekilden tehdit: İç savaş çıkar
Terör örgütü DEAŞ'ın kaçırdığı askerler şehit oldu
Terör örgütü DEAŞ'ın kaçırdığı askerler şehit oldu
İşte Emekliye banka promosyonu ile ilgili tüm detaylar
İşte Emekliye banka promosyonu ile ilgili tüm detaylar
Meclis'te kritik oylama başladı
Meclis'te kritik oylama başladı
Merkel: Sığınmacıların iadesi hızlandırılsın!
Merkel: Sığınmacıların iadesi hızlandırılsın!
Yıldırım: İki kaptan gemiyi batırır, kaptanın tek olması lazım
Yıldırım: İki kaptan gemiyi batırır, kaptanın tek olması lazım
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Adana'da pompalı tüfekle market soygunu
Adana'da pompalı tüfekle market soygunu
Hatay'da göçmen kaçakçılığından 5 kişi tutuklandı
Hatay'da göçmen kaçakçılığından 5 kişi tutuklandı
Gazeteciler dayanışma gecesinde buluştu
Gazeteciler dayanışma gecesinde buluştu
Adana'da pompalı tüfekle market soygunu
Adana'da pompalı tüfekle market soygunu
Karda mahsur kalan çobana 3 gün sorna ulaşıldı
Karda mahsur kalan çobana 3 gün sorna ulaşıldı
Okula gönderilmeyen iki çocuk koruma altına alındı
Okula gönderilmeyen iki çocuk koruma altına alındı
Yıldırım'dan '338 oy' yorumu: Allah bin bereket versin
Yıldırım'dan '338 oy' yorumu: Allah bin bereket versin
Üniversitelerden birlik beraberlik toplantısı
Üniversitelerden birlik beraberlik toplantısı
Ardahan'da sis ulaşımı aksatıyor
Ardahan'da sis ulaşımı aksatıyor
Kars'ı sis esir aldı
Kars'ı sis esir aldı
Çanakkale'de okullara kar tatili
Çanakkale'de okullara kar tatili
Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüyor.
Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüyor.

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English