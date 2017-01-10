AK Partili Deligöz: 'Ulan alın açık oy kullanıyorum, ne yapacaksınız?' dedim

'Partili cumhurbaşkanlığı' sistemini getirecek yeni anayasa teklifinin Meclis'te görüşülmesine ilişkin oylamada bazı AK Partili milletvekilleri açık oy kullandı. RS FM'de Yavuz Oğhan'ın hazırlayıp sunduğu 'Bidebunudinle' programında konuşan AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, açık oy kullanmasının nedeninin CHP'li vekillerin kendisini tahrik etmesi olduğunu söyledi. ​Deligöz, "Aslında başta böyle bir niyetim yoktu ama baktım kabinlerin önünde 15-20 CHP'li, hepsinin elinde bir kamera, sürekli çekiyorlar. Ben de ‘Siz kimsiniz kardeşim? Ne çekiyorsunuz?' diyerek, ‘Ulan alın, açık kullanıyorum. Ne yapacaksınız? dedim" ifadelerini kullandı.

'CHP'LİLER İNSANI BE-HUZUR EDİYOR, ASIL ONLAR YARGILANMALI'

Gizli oylama sırasında 'zaman kaybı' yaşandığını öne süren Deligöz, "Arzu eden perdeyi kapatır, kullanır ama bu bir zaman kaybı. Öğleden sonra başlanmış oylamaya, gecenin yarısı olmuş, yok soru önergeleri, yok bilmem ne tartışması, insanı be-huzur ediyor bu CHP'li vekiller" dedi. Açık oy kullanmanın usulsüz olmadığını, asıl usulsüzlük yapanların çekim yapan CHP'li vekiller olduğunu iddia eden Deligöz, "Yayın yasağı varken çekim yapan CHP'lilerin tavırları usulsüz ve hukuksuzdur. Asıl onlar sorgulanmalı ve yargılanmalı" diye konuştu.

'AYM'DEN MEDET UMANLAR AVUCUNU YALAR'

Deligöz, genel seçimlerde de açık oy kullanılabildiğini iddia ederek, kendisinin açık oy kullanmasına dair Anayasa Mahkemesi'ne yapılacak itirazların geçersiz olacağını savundu. Deligöz, "Anayasa Mahkemesi'nden medet umanlar avucunu yalar. Bundan bir şey çıkmaz" dedi.

'BANA GÖZDAĞI VERMEK İÇİN KARDEŞİMİ TUTUKLADILAR'

Deligöz, kullandığı oyu göstermesinin nedeninin kardeşinin FETÖ soruşturması kapsamında önce tutuklanıp ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması olduğu iddiasına ise şöyle yanıt verdi: "Biz Milli Görüşçü bir aile geleneğine sahibiz. FETÖ bizden, biz onlardan hoşlaşmayız. Eğer kardeşimle ilgili iddia doğru olsaydı 15 Temmuz'un hemen ardından tutuklanırdı. Ben FETÖ terörist başının annesinin Ermeni, babasının Yahudi olduğunu söyledikten sonra kardeşim tutuklandı. Ne zaman ki FETÖ terörist başını getirip asacağımızı söyledim, bana gözdağı olsun diye kardeşimi tutukladılar."