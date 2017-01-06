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AK Partili Çalık: 'Terör örgütleri uluslararası güçlerle beraber saldırıyor'
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AK Partili Çalık: 'Terör örgütleri uluslararası güçlerle beraber saldırıyor'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 'Terör örgütleri nöbetleşe gerçekleştirdiği saldırılarla Türkiye'nin milli birliği ve kardeşliğini hedef alarak Türkiye Cumhuriyetinin bekasının ortadan kaldırmak için uluslararası güçlerle beraber saldırıyorlar' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Terör örgütleri nöbetleşe gerçekleştirdiği saldırılarla Türkiye'nin milli birliği ve kardeşliğini hedef alarak Türkiye Cumhuriyetinin bekasının ortadan kaldırmak için uluslararası güçlerle beraber saldırıyorlar" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya milletvekili Öznur Çalık Büyükşehir Belediye başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ile birlikte Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç'u ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Son dönemde Türkiye gündemini meşgul edene terör olaylarını kınayarak sözlerine başladı. Erkoç, "7 Ocak Cumartesi günü inşallah Soykan meydanında halkın geniş katılımıyla, sivil toplum örgütlerinin katılımıyla, tüm partilerimizle birlikte terörü lanetleme mitingi gerçekleştireceğiz. Bizi kimse terörle denemesin. 15 Temmuz'da bu millet milli iradeye sahip çıkma ruhunu gösterdi. Ekonomimiz güçlü olduğu zaman bugün teröre destek olan ülkeler Türkiye'nin yanında yer alacaklardır. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, "İlimiz 23 cazibe merkezinden birisi olarak dahil edildi. İlimiz bugün ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılı sürece rağmen hızla büyümeye devam ediyor. Her ne kadar ülkemizde bu terörü hakim kılmaya çalışsalar da hep birlikte el ele vererek bunun üstesinden geleceğiz 15 Temmuz'da nasıl başardıysa inşallah bunların da üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, "Ticaret Sanayi odamızı ziyaret ederek hem Malatya ekonomisini, Organize Sanayi bölgelerini burada konuşup istişare etmek üzere Genel Başkan yardımcımızla birlikte ziyaret ettik. Ülkemiz son dönemlerde ciddi bir terör mücadelesi yürütüyor. Terörün temel amacı ekonomiyi yavaşlatmak, insanlarda panik hali oluşturmak. Buna fırsat vermememiz lazım" ifadelerini kullandı.

Çalık, Fırat Kalkanı Harekatında şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hüsnü Bilgiç'e rahmet ve ailesine sabırlar dileyerek sözlerine başladı. Terör örgütleri ile ilgili sözün bittiği yerde olduklarını söyleyen Çalık, "Terör örgütlerinin hepsinin ortak hedefleri Türkiye'nin milli birliği ve kardeşliği olduğunu söylemiştik. Son bir ayda Türkiye de özellikle yapılan saldırılara baktığımızda terör örgütleri nöbetleşe saldırılar yapmakta. İstanbul Beşiktaş 'da yapılan terör saldırısında polislerimizi şehit ettiler PKK'nın yapmış olduğu bu saldırıdan sonra Kayseri de yine PKK'nın yapmış olduğu saldırıda askerlerimiz şehit oldu. Yine İstanbul da DAEŞ'in yapmış olduğu saldırı ve İzmir'de PKK'nın yapmış olduğu saldırı bu esnada uluslararası kamu oyununda çok dikkatini çeken Rusya büyük elçimizin öldürülmesi FETÖ tarafından yapılan bir saldırı dolayısıyla arka arkaya bütün terör örgütleri nöbetleşe görev üstlenmiş vaziyetteler terörün tek bir hedefi var. Türkiye Cumhuriyetinin bekasının ortadan kaldırmak için uluslararası güçlerle beraber Türkiye'ye saldırıyorlar. Bütün terör örgütleri bilsinler ki milletimiz de kadınlı kızlı genci yaşlısı genci erkeği sivil toplum örgütleri meslek örgütleri ile birlikte biz bir bütünüz. Biriz beraberiz ve tek vatan tek bayrak tek millet ve tek devlet diyerek hep birlikte bütün terör örgütleri ile sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi Hakkari'den Diyarbakır'a kadar doğudan batıya kuzeyden güneye bütün illerimizde teröre karşı birlik beraberlik mesajları veriliyor. Bu birlik beraberlik mesajları içerisinde yarın bütün STK'larımızla birlikte valiliğimizin koordinasyonu ile yarın Malatya da çok büyük sesle teröre dur diyeceğiz" şeklinde konuştu.
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