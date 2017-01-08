08.01.2017 19:39 AK Partili Çalık, şehit polis Fethi Sekin'in ailesini ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis Fethi Sekin'in Elazığ'daki ailesini ziyaret etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis Fethi Sekin'in Elazığ'daki ailesini ziyaret etti.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, İzmir Adliyesi önünde teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen ve büyük bir faciayı önleyen kahraman polis memuru Fethi Sekin'in, aile yakınlarına taziyede bulundu. AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze ile birlikte Beyzade Efendi Camisi altında bulunan taziye yerine giden Çalık burada şehidin kardeşleri ve eşi Rabia Sekin'e başsağlığı diledi.



Fethi Sekin'in kahramanlık gösterdiğini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Fethi Sekin, İzmir'deki saldırıda beylik silahı ile teröristlerin üzerine kendini siper etmiştir. Yapmış olduğu tavır, davranış, belki İzmir adliyesinde yaşanacak katliamların önüne geçmiştir. O yürekli evladımızın burada yürekli kardeşleri ve ailesini gördük. Terör örgütünün adı, dili, dini, rengi ne olursa olsun hepsi ile mücadele edeceğiz. Elazığlı yiğitler buradan bir kez daha teröre meydan okudu. Dün cenazesini kaldırdığımız Fethi Sekin kardeşimizin buğun ailesi, 'Bir değil bin de gider yine teröristlerle mücadele ederiz' diyor. Ne mutlu ki böyle yürekli kardeşlerimiz var. Cumhurbaşkanımız, 'şehidimizin ailesi ile görüştü yürekli şehidimizin ailesi, çocukları, kardeşleri bize emanettir' dedi" diye konuştu.



Olağanüstü Hal'in devamı kararını aldıklarını aktaran Çalık, "Terör örgütlerinin sonunu getirene kadar biz bu süreci çok iyi takip edeceğiz. Güvenlik güçlerimiz yurt içinden yurt dışına terör örgüt mensubu teröristlerin giriş yapmaması için çaba sarf ediyorlar. El-Bab'daki operasyonlarımız devam ediyor. Yurt içinde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve jandarmamız ve de milletimizin kendisi dahil olmak üzere bu mücadelemize ortak. İçişleri bakanımız, özellikle güvenlik tedbirleri ile ilgili olarak her yerde ve her noktada hatanın olmaması için tedbir almıştır. En son dün 2 canlı bombanın sınırdan geçiş yaparken yakalandığı ve İstanbul'da, Ankara'da büyük katliamlar yapmak için yurda giriş yaptığı tespit edilmiş ve faaliyete geçmeden yakalanmıştır" ifadelerini kullandı.

