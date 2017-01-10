10.01.2017 13:21 AK Partili Biter'den Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter, aydınlatıcı ve yol gösterici işleviyle topluma dinamizm kazandıran basının, demokrasinin sağlıklı işlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlendiğini bildirdi. AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter, aydınlatıcı ve yol gösterici işleviyle topluma dinamizm kazandıran basının, demokrasinin sağlıklı işlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlendiğini bildirdi.



Biter, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, demokrasinin ayrılmaz bir parçası olan basının, sağlıklı bir toplumun oluşması ve devamlılığını koruyabilmesi adına önemli bir unsur olduğunu ifade etti.



Basının verimli ve doğru işleyişinin çalışan gazetecilere bağlı olduğunu da vurgulayan Biter,



"Halkın haber alma hakkını kullanmasına aracılık eden, kişilik haklarına saygılı, doğru ve tarafsız bir görev anlayışıyla kamuoyunu bilgilendiren değerli basın mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Doğru ve ilkeli haberciliğe gönül veren basın mensuplarını, objektif gazetecilik ilkesinden ayrılmadan haber alma özgürlüğüne sundukları katkı, Şanlıurfamız ve Harranımızın sorunlarına ışık tutmadaki gayretli çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum" dedi.

