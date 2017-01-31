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AK Partili belediye başkanı hayatını kaybetti
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AK Partili belediye başkanı hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Kozlu ilçesi Belediye Başkanı Ertan Şahin, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesi Belediye Başkanı Ertan Şahin, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
30 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimde AK Parti'den Kozlu Belediye Başkanlığına seçilen 50 yaşındaki Ertan Şahin, Ankara'da yaşamını yitirdi. Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde lenfoma hastalığı nedeniyle tedavi gören Şahin'in kalbi dün iki kez durdu. Doktorların çabasıyla yeniden hayata döndürülen Şahin, solunum cihazına bağlandı.
Yoğun bakımda tutulan Şahin, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan ilçe halkı yasa boğuldu.

ERTAN ŞAHİN'İN BİYOGRAFİSİ
1967 yılında Kozlu"da doğan Ertan Şahin, ilk ve orta öğrenimini Kozlu"da, Lise öğrenimini Zonguldak Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümünde tamamlandı. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olan Şahin, evli ve 2 çocuk babası.
(Onur Altındağ / İHA)


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